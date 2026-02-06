Tras el premio millonario de una argentina en Pasapalabra España, ¿Cuánto sale comprar una casa en Europa?

Rosa Rodríguez, oriunda de Quilmes y residente de Galicia, logró el mayor premio de la historia del show, llevándose 2.7 millones de euros después 307 programas consecutivos.

Rosa Rodríguez , una joven argentina nacida en Quilmes, ganó el mayor pozo de la historia del programa "Pasapalabra" en España . Con solo 26 años, logró acumular 2.716.000 euros , después de 307 días consecutivos participando en el ciclo de Antena 3.

La docente y filóloga se consagró campeona luego de un "Rosco" final muy igualado contra el participante Manu Pascual , quien también ostenta el récord de permanencia en el show.

Ahora, con una fortuna inesperada en sus manos, surge una pregunta: ¿qué podría hacer con ese dinero, por ejemplo, en el mercado inmobiliario europeo? Especialmente cuando tenemos en cuenta que el precio de las viviendas incrementó de manera significativa en muchos países del continente. A continuación, conocé los detalles.

Rosa Rodríguez nació en octubre de 1993 en Quilmes pero, a sus siete años, se mudó a la ciudad de A Coruña , en Galicia . “Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, decidieron sacrificar todo , dejar atrás su familia, su país, con el único objetivo de que mis hermanos y yo tuviéramos la vida que, gracias a ellos, tenemos“, explicó en su primer día en "Pasapalabra", el 19 de noviembre de 2024 .

La joven estudió Filología Inglesa y completó su formación con másteres en Lingüística, Educación y Neurociencia aplicada a la enseñanza. Actualmente, ejerce como profesora de castellano para estudiantes universitarios extranjeros.

Después de 307 días consecutivos participando en el programa, el verdadero reto llegó en su duelo contra Manu Pascual en el "Rosco". En un juego más que igualado, llegando a estar empatados en 21 aciertos, la argentina se impuso con la letra M.

“Jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP”, indicó Roberto Leal, conductor del ciclo, y Rosa señaló que se trataba del apellido de Earl Morrall, acertando la última palabra y consagrandose como la ganadora.

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra

Cuánto sale el metro cuadrado en Europa

El precio de la vivienda en Europa varía según el país, la ciudad y el tipo de propiedad. Según los últimos informes, detallado en el medio "Properstar", el valor promedio de un apartamento se encuentra alrededor de 3.694 €/m², lo que implica que una propiedad de 100 metros cuadrados puede superar los 369.000 euros.

Sin embargo, si se busca una casa, este baja a 2.309 €/m², aunque igualmente sigue siendo una cifra elevada, especialmente en las capitales más demandadas como Madrid, París o Berlín. Sin embargo, existen oportunidades en otras regiones menos saturadas.

Además, hay que tener en cuenta que los valores no son homogéneos y dependen en gran medida del tipo de vivienda que se elija. Por ejemplo, una de 4 habitaciones en venta tiene un valor promedio de 2.414 €/m², mientras que si se opta por una de 6 habitaciones, el precio baja a 2.316 €/m².