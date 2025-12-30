Cuándo se verá la Superluna y la primera lluvia de meteoritos en 2026 + Seguir en









Ambas ocurrirán en enero. De qué se trata.

La próxima gran lluvia de meteoritos, llamada Líridas, está programada para el mes abril. La otra Superluna del año será hasta finales de 2026. AFP

El calendario astronómico 2026 se caracteriza por tener sorprendentes fenómenos que comienzan a aparecer en enero. Estarán presentes la primera Superluna del año y una lluvia de meteoritos. Estas configuraciones podrán apreciarse desde distintas regiones, según las condiciones de cielo y ubicación.

La lluvia de meteoritos Cuadrántidas alcanzará su pico entre la noche del viernes 2 de enero y la mañana del sábado, según la Sociedad Estadounidense de Meteoros. En cielos oscuros durante el pico, se suelen ver 25 meteoros por hora, pero esta vez probablemente, se verán menos de diez por hora debido a la luz de la Superluna del sábado.

superluna 3.webp ¿Cuán será la primera Superluna de 2026? (Crédito:KHALED DESOUKI/AFP a través de Getty Images) Cómo se produce la lluvia de meteoritos y la Superluna Un meteorito es una roca espacial que ingresa en la atmósfera de la Tierra. A medida que la roca espacial cae hacia el planeta celeste, la resistencia con el aire sobrecalienta la roca. Aquí se observa una estrella fugaz. Un puñado de meteoros es visible en cualquier noche, pero lluvias predecibles aparecen anualmente cuando la Tierra atraviesa densas corrientes de escombros cósmicos.

Por otro lado, las Superlunas ocurren cuando una luna llena está más cerca de la Tierra en su órbita. Eso hace que parezca hasta 14% más grande y 30% más brillante que la Luna más tenue del año, según explicó en varias oportunidades la NASA. Las Superlunas, como todas las lunas llenas, son visibles en cielos despejados en cualquier lugar donde sea de noche.

Debido a cuándo volverán a aparecer, la próxima gran lluvia de meteoritos, llamada Líridas, está programada para el mes abril.

Las Superlunas ocurren varias veces al año y vienen en grupos, aprovechando el punto óptimo en la órbita elíptica de la Luna. El evento del sábado por la noche termina una racha de cuatro meses que comenzó en octubre. La otra Superluna del año será hasta finales de 2026.