¿Cuándo va a ser el eclipse solar 2023 en Argentina?

Esto ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra en su punto más lejano de nuestro planeta. Dado que está tan distante, no cubre por completo al Sol , lo que crea un efecto de "anillo de fuego" naranja.

ANILLO DE FUEGO.png Imagen: YouTube

¿Desde dónde se podrá ver el "anillo de fuego"?

En Estados Unidos, el "camino de la anularidad" más llamativo atravesará un puñado de grandes ciudades y podrá ser observado desde ocho estados, como California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado y Nuevo México.

El eclipse luego atravesará México y Centroamérica, para después adentrarse en América del Sur por Colombia y el norte de Brasil antes de terminar al atardecer en el Océano Atlántico.

No obstante, la NASA urge a las personas tomar medidas preventivas y utilizar lentes de visión solar, nunca lentes de sol regulares, para preservar su visión.

"No vea el Sol a través de un lente de cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras use lentes para eclipses o use un visor solar portátil; los rayos solares concentrados quemarán a través del filtro y causarán serias lesiones oculares", advirtió la NASA.

Para aquellos sin tanta suerte de estar ubicados en algún punto del trayecto de este especial tránsito astronómico, la NASA también está planificando una transmisión en directo por su web de la NASA.