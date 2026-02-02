Descanso extra: el feriado desconocido de febrero que cae en la misma semana de Carnaval + Seguir en









En la semana de Carnaval, el calendario suma un guiño inesperado: entre los feriados de febrero hay uno que casi nadie registra.

Febrero avanza en el calendario y aparece una jornada que pasa desapercibida para muchos. Freepik

Cuando el calendario marca feriados de Carnaval, una celebración que antecede a la Cuaresma, muchos ya piensan en una escapada. Pero en febrero aparece otra fecha que casi nadie mira: un descanso local que se suma al mapa bonaerense por un aniversario fundacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la provincia de Buenos Aires, además de los feriados nacionales, existen jornadas no laborables que dependen del municipio o incluso de una localidad puntual. Suelen estar ligadas a patronales o a fechas históricas del pueblo, y por eso no impactan en todo el país: benefician a quienes viven o trabajan en el lugar donde rigen.

feriado En febrero, el calendario guarda una sorpresa poco conocida que coincide con una de las semanas más esperadas del año. Pixabay Por qué es feriado el 19 de febrero de 2026 Para entender el “extra” del 19 de febrero, primero conviene ubicar el marco: el lunes y martes de Carnaval se consideran feriados nacionales. Eso implica que, salvo actividades esenciales o decisiones puntuales de cada empleador, la jornada se trata como cualquier otro feriado del calendario.

En cambio, los descansos locales suelen encuadrar como días no laborables: su alcance depende de dónde se realiza la actividad y, en el sector privado, puede intervenir la decisión del empleador y los acuerdos de cada rubro. Por eso no todos los trabajadores reciben el mismo impacto, incluso dentro del mismo partido.

Ahí aparece el caso de Indio Rico, una localidad del partido de Coronel Pringles, que el 19 de febrero celebra su aniversario fundacional. Esa conmemoración establece un día de descanso que rige en el ámbito local y ordena la agenda de escuelas, oficinas y actividades comunitarias.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados