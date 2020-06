Infectólogo que asesora al Gobierno: "No va a haber marcha atrás a la Fase 1 de la cuarentena"

"En la Ciudad y el Conurbano hay que tratar de cumplir la cuarentena como corresponde e ir de a poco flexibilizando", sostuvo el experto. E insistió: "No va a haber marcha atrás a la Fase 1. Sí creo que va a haber que controlar el número de casos, algo que me preocupa de cierto modo, pero no me pone hiperpreocupado, porque la clave es cómo se van ocupando las camas".