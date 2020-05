Video: Bisabuelo que conocé a su bisnieto después de 60 días

Agusss on Twitter Mi abuelo conoció a su bis nieto después de 2 meses, nació y a los días empezó la cuarentena. Esta fue su reacción. Aproveche la salida a sus vacunas y le quise dar esta sorpresa ya que él no veía a nadie desde que comenzó todo esto pic.twitter.com/YfdwSK1wiK — Agusss (@_Aguuustini) May 14, 2020

Roberto tiene 75 años, tres hijos (uno 49 y dos gemelas de 47), seis nietos ( de 12, 13, 17, 19, 21 y 27) y vive en Temperley. Pasó casi 60 días esperando ese abrazo que le dío al bebé y lo que dice realmente demuestra lo que siente. “Nunca creí que iba a ser bisabuelo” se le escucha en el video.

Igualmente, a pesar de que muchos usuarios se mostraron emocionados por el momento, muchos otros aprovecharon para criticar a Agustina, como es común en la red social.

Entre las principales quejas, estaba el hecho de que no tenía un barbijo puesto cuando abrazó a su abuelo, a lo que la muchacha respondió con un tuit: “Expliqué mil veces que me saque el barbijo antes de entrar y la gente sigue sigue”.

Además, aprovechando su minuto de fama, contó una problemática que tenía para cuidar al bebé. “Hace días pedí pañales por mercado libre y me re programaron el envío. No llegan más y me quedan poco, ahora que mi hijo es famoso mandenme pañales” bromeó en Twitter.