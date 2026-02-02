Elon Musk, el multimillonario empresario tecnológico conocido por liderar Tesla, SpaceX y la red social X, está explorando una ambiciosa reestructuración de su imperio corporativo con la posible fusión de SpaceX y xAI, su compañía de inteligencia artificial, para crear uno de los conglomerados más grandes del mundo.
Elon Musk busca fusionar SpaceX con xAI para crear una de las corporaciones más grandes del mundo
Al unir recursos con SpaceX, Elon Musk estaría buscando consolidar capital, reducir presiones de liquidez y reforzar sus proyectos más audaces.
Según un reporte reciente, ambas empresas se encuentran en “conversaciones avanzadas” para evaluar una eventual combinación que crearía una de las entidades privadas más grandes del planeta capaz de rivalizar con gigantes como Alphabet, Microsoft, Amazon y Nvidia.
La razón principal detrás de esta potencial fusión no es solo estratégica, sino también financiera, ya que xAI está consumiendo capital a una velocidad impresionante, con informes que estiman un gasto de alrededor de u$s1.000 millones al mes en desarrollo, infraestructura y operaciones.
Al unir recursos con SpaceX, Musk estaría buscando consolidar capital, reducir presiones de liquidez y reforzar sus proyectos más audaces: desde inteligencia artificial avanzada hasta la infraestructura espacial.
Por qué Elon Musk quiere fusionar SpaceX con xAI
Existen varias razones por las que el magnate Elon Musk busca combinar los negocios de ambas empresas:
Capital y escalabilidad
xAI recaudó capital a un ritmo vertiginoso y fue valorada en u$s200.000 millones en una ronda reciente de financiación. Por su parte, SpaceX se encuentra en plena preparación de una potencial oferta pública inicial (IPO) que podría valorarla en alrededor de u$s1,5 billones, según algunos informes financieros.
Esta enorme diferencia en escalas y necesidades de capital hace que una fusión sea atractiva a largo plazo: xAI obtendría un respaldo financiero más sólido, mientras que SpaceX podría integrar capacidades de IA de forma más orgánica en sus operaciones, incluyendo el despliegue de centros de datos en órbita mediante su constelación de satélites.
Sinergias tecnológicas
Integrar SpaceX y xAI no se trata solo de finanzas, también es una jugada estratégica para combinar tecnologías que podrían definir la próxima década.
Musk promovió ideas que parecen sacadas de ciencia ficción, como datos y procesamiento de IA realizados desde el espacio para reducir costos y mejorar eficiencia, un proyecto que SpaceX ya planteó ante reguladores norteamericanos.
Además, xAI desarrolló en 2024 “Colossus”, una de las supercomputadoras más potentes del mundo para entrenar modelos de IA y entrenar su chatbot Grok, que ahora también forma parte del universo Musk tras la incorporación de la plataforma X a xAI.
¿Un “megaconglomerado tecnológico”?
Si la fusión se concreta, la nueva corporación podría integrar:
Cohetes y exploración espacial de SpaceX.
Satélites Starlink y servicios de conectividad.
IA avanzada y procesamiento de grandes datos.
Plataformas sociales y de datos con alcance masivo (como la red social X y sus algoritmos).
Analistas comparan esta integración potencial con estructuras tipo Berkshire Hathaway, donde múltiples empresas operan bajo un mismo paraguas con beneficios de eficiencia y recursos compartidos.
