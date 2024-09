Dengue: Fernán Quirós derribó un "mito" sobre el contagio y explicó por qué vacunarán a un grupo específico

“La vacuna es solo una herramienta adicional y no detendrá el brote , pero ayudará a reducir la transmisión en ciertos grupos”, señaló Quirós. Además, aclaró que inicialmente no se consideraba el uso de la vacuna como una medida de salud pública , pero finalmente se decidió aplicarla.

DENGUE MACRI QUIROS Alrededor de 120.000 jóvenes accederán a la vacuna.

Por qué los mayores de 60 no están incluidos

Quirós explicó que las personas mayores de 60 años no recibirán la vacuna de manera gratuita, ya que no existen datos científicos suficientes sobre su eficacia en este grupo etario. "No podemos basar decisiones en suposiciones, necesitamos pruebas", aseguró el ministro.