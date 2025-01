Denuncian que Juliana Awada habría acampado y realizado un fogón en un área prohibida de un Parque Nacional

Residentes de Villa La Angostura realizaron una denuncia en la que señalaron que un grupo de turistas, en el que se encontraba la ex primera dama Juliana Awada, acamparon e iniciaron fuego en las cercanías del Cerro Dormilón, una zona del Parque Nacional Nahuel Huapi en la que se encuentra prohibido dichas actividades.

"Eso era alrededor de las 22:15 horas y el fuego era considerablemente grande. Utilizamos binoculares para verificar su tamaño y ubicación exacta", amplió otro de los jóvenes que presenció el hecho.

Entonces, explicaron como intentaron llamar la atención de los sujetos que estaban en falta. "Comenzamos a alumbrarlos con nuestras linternas y les hicimos señas. También utilizamos el silbato de rescate de la mochila de trekking. Afortunadamente, minutos después, los infractores apagaron el fogón".

Sin embargo, decidieron ir más allá y alertar a las autoridades del lugar: "Lo primero que hicimos fue enviar un mensaje de WhatsApp a dos guardaparques y uno de ellos reconoció que ya había recibido otra denuncia sobre fogones en el Dormilón ese mismo día".

A su vez, además de la advertencia a los guardaparques, los jóvenes volvieron unas horas después para ver como se encontraba el lugar. "A la 1 de la mañana del domingo, decidimos regresar al lugar del avistaje para asegurarnos de que el fuego seguía apagado, y así era".

Al día siguiente, por la mañana, uno de los testigos decidió visualizar la zona donde habían visto la fogata la noche anterior desde una loma cercana: "Con la luz del día pude ver claramente dos carpas, una azul y otra verde agua, ubicadas exactamente en el mismo lugar donde habíamos visto el fuego la noche anterior".

La insólita justificación de los infractores

Más adelante, los testigos se encontraron con los infractores caminando cerca del refugio del Cerro Dormilón. "Había una mujer rubia, otra castaña, una de pelo morocho y dos hombres, uno con gorro y otro canoso. Les preguntamos si habían dormido en el refugio, y respondieron que no. Cuando insistimos, dijeron que habían dormido 'debajo de un árbol'", rememoró.

Entonces, explicaron al grupo la gravedad de lo sucedido el día anterior. "Les comentamos que los habíamos visto acampando y haciendo fuego, que ya lo habíamos denunciado a Parques Nacionales, y que lo que estaban haciendo era ilegal debido al riesgo de incendios en esta época del año. La respuesta fue sorprendente. Intentaban evitar el contacto visual y se mostraban incómodos".

Fue ahí cuando uno de los acampantes, el cual aseguró tener una casa en Machete Country Club, reconoció la falta pero sin dejar de justificarse: "Es verdad, está mal, pero quedate tranquilo que dejamos todo impecable. Nosotros siempre vemos fogones en la costa del lago y avisamos a Parques, pero no hacen nada".

"Incluso el hombre llegó a intentar justificar la inacción de Parques diciendo que no controlaban los motores dos tiempos de las lanchas, lo cual no tenía nada que ver con lo que le planteábamos nosotros", agregó el testigo.

Una vez terminado el intercambio, los jóvenes comenzaron a realizar una búsqueda en redes sociales y reconocieron a dos de los implicados: "Identificamos a Carola del Bianco y 'Paquito' Mayorga, quienes tienen una casa en el Machete Country Club".

Además, marcaron que Juliana Awada habría sido parte del grupo de infractores, ya que días atrás había publicado en su cuenta de Instagram fotos donde aparece junto a sus amigos en el cerro Dormilón y "en una de las fotos se ve claramente el lugar donde realizó el fogón, con brasas cubiertas por arena".

Por más momentos de felicidad , naturaleza , caminatas , mates y risas !!! (1).jpg Una de las fotos que posteó la ex primera dama en el Parque Nacional Nahuel Huapi. (Instagram)

Por último, los vecinos denunciantes marcaron la necesidad de reforzar los controles en áreas protegidas y lamentaron que los guardaparques no hayan logrado captar "in fraganti" a los a los acampantes ilegales, motivo por el cual no pudieron labrarles ninguna infracción.