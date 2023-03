Denunciarán a Edesur por la muerte de una abuela de 94 años en medio de los cortes de luz

“Ella por la tarde pidió que le pongamos una vela. Se la dejamos arriba de un platito, bien lejos. No entendemos qué fue lo que pasó. Cómo se dio, esto ahora está judicializado, estamos esperando el resultado de la morgue judicial, y se están dando todos los pasos para esclarecer lo ocurrido”, precisó en primera instancia la mujer.

incendio casa abuela.jpg

Y agregó: “Falta que las pericias de los bomberos expliquen por qué se cayó, por dónde comenzó todo. Queremos que se sepa. Además, concientizar sobre el uso de velas en adultos mayores; los médicos nos dijeron que reciben a diario muchos abuelos quemados, a los que se les queman sus casas, sus colchones, y demás. Es muy peligroso”.

“Hacía tres días que no tenía luz en su cuadra, por eso utilizó la vela”, reclamó. Y señaló: “Tenemos mucha bronca por la forma en la que se fue. No merecía pasar por lo que vivió a pesar de todo lo que hicimos para que esté bien. Los vecinos están indignados, y queremos agradecerles por la asistencia permanente, como así también a los bomberos y a la policía”.

A su vez, Natalia acompañó el mensaje con un pedido de justicia y apuntó directamente a los responsables: “Necesitamos que se sepa. Queremos iniciar acciones penales contra los responsables. Van a decir que fue un accidente por usar velas, pero fue por consecuencia de pasar tres días sin tener luz en la casa”.

incendio casa abuela 2.jpg

“Si bien vivía sola, no lo estaba al momento del accidente. Mis papás viven en el departamento de adelante, están todo el tiempo con ella. Fui a la tarde, le dejé un farol led para que se iluminara y no usara velas, además de contar con linternas. Se dio todo increíblemente rápido, todavía no lo podemos creer”, concluyó.

Edesur, intervenida y en la mira de la Justicia

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció hoy la "intervención por 180 días" de la distribuidora eléctrica Edesur "a los efectos de la fiscalización del cumplimiento de las obras y de la mejora en el servicio" que debe prestar en su zona de concesión del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), como respuesta a los cortes del servicio que en las últimas semanas dejó sin luz a miles de usuarios.

Massa también dio a conocer que Jorge Ferraresi fue designado al frente de la intervención y como tal se presentará en las próximas horas en las oficinas de la compañía. También anticipó la decisión de ejecutar los $2700 millones de multas aplicadas a la empresa por parte del Estado para devolver a los usuarios el servicio no prestado por la compañía.

"Las situaciones que les tocó vivir a miles de argentinos en los últimos 15 días no se pueden tolerar más", dijo el ministro en un mensaje desde el Microcine del Palacio de Hacienda, en el que estuvo acompañado por la secretaria de Energía, Flavia Royon; el secretario Legal y Administrativo, Ricardo Casal, y el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello.

Justamente Martello fue quien presentó la denuncia penal contra los directivos de Edesur por supuesta "defraudación por desbaratamiento, abandono de personas y entorpecimiento de servicios públicos". Los denunciados son Francesco Tutoli, responsable de la empresa Enel Argentina; el presidente de Edesur, Juan Carlos Blanco; y quienes figuran como miembros de su directorio: Víctor Díaz Bobillo, María Alejandra Martínez, Mónica Diskin, Jaime Barba y Alejandro Martínez, entre otros.

El escrito presentado ante la Justicia pone de manifiesto distintos episodios en los que el Ente emplazó a la empresa para que se tomen los recaudos necesarios para evitar la interrupción del servicio. También refleja diferentes reclamos de personas electrodependientes que no obtuvieron respuestas a tiempo ante los cortes y se adjuntan pruebas de solicitudes de servicio por parte de los usuarios que ni siquiera fueron leídas por Edesur, entre otras irregularidades, según la denuncia. Lo que Martello no incluyó por ahora fue la muerte de la abuela Elena.