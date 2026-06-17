Denuncias de tránsito por celular: el paso a paso para informar maniobras riesgosas

El organismo habilitó un sistema de solicitudes anónimas a través de WhatsApp para reportar conductas peligrosas en las calles y rutas de todo el país.

Las denuncias son anónimas, digitales y gratuitas, y constituyen una herramienta creada para reforzar los controles.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial ( ANSV ) puso en funcionamiento un nuevo canal digital que permite denunciar maniobras peligrosas al volante mediante WhatsApp. La herramienta está disponible en todo el territorio nacional y busca fortalecer la participación ciudadana en la prevención de accidentes de tránsito.

El sistema funciona de manera anónima y permite reportar situaciones que representen un riesgo para la seguridad vial. Desde el organismo aclararon que la iniciativa apunta a conductas graves y no a infracciones menores, como estacionamientos indebidos o incidentes de tránsito sin consecuencias relevantes.

El procedimiento comienza con el envío de un mensaje al número habilitado por la ANSV. Una vez iniciado el contacto, el sistema responde automáticamente con una explicación de los pasos a seguir.

Posteriormente, el usuario debe completar un formulario digital con información sobre el hecho denunciado . Entre los datos solicitados figuran la patente del vehículo involucrado, el lugar donde ocurrió la infracción, la fecha y una descripción breve de la situación. Para que el reporte sea evaluado, es indispensable aportar información precisa y verificable sobre la conducta denunciada .

¿Qué conductas de Tránsito pueden reportarse ante la ANSV?

El sistema está destinado a denunciar maniobras que impliquen un peligro para terceros. Entre las conductas contempladas se encuentran el consumo de alcohol al volante, los sobrepasos en lugares prohibidos, el exceso de velocidad y las carreras ilegales o picadas.

También pueden reportarse atropellamientos, casos de menores de edad conduciendo vehículos, adulteración u ocultamiento de patentes y situaciones de violencia física entre conductores que afecten a otras personas. La plataforma fue diseñada para concentrar denuncias vinculadas con hechos de alto riesgo y no para infracciones de menor gravedad.

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¿Qué sucede si denunciás a un conductor por WhatsApp?

Las denuncias pueden realizarse a través del número de WhatsApp 11-2787-0000, habilitado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial para recibir reportes durante las 24 horas. Al iniciar la conversación, el sistema guía al usuario mediante mensajes automáticos y solicita la documentación necesaria para respaldar la denuncia. La ANSV informó que el canal se encuentra operativo en todo el país y puede utilizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Una vez enviada la denuncia, un equipo especializado de la ANSV analiza la información recibida y verifica la evidencia aportada por el denunciante.

Si se comprueba la existencia de una conducta riesgosa, el caso es derivado a las autoridades provinciales o municipales correspondientes. Esas jurisdicciones tienen la facultad de aplicar sanciones y, cuando corresponda, avanzar con medidas como la suspensión o retiro de la licencia de conducir.

Para que la denuncia tenga validez, es obligatorio adjuntar una fotografía o un video donde pueda observarse claramente la patente del vehículo involucrado. No se aceptan grabaciones sin identificación visible ni mensajes de voz.