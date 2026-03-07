Activaron un protocolo para que los vecinos del complejo que se derrumbó en Parque Patricios retiren pertenencias

Lo estableció la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas. El ingreso debe realizarse bajo normas de seguridad estructas.

Las autoridades activaron un protocolo especial para que los vecinos del complejo habitacional Estación Buenos Aires , afectado por un derrumbe en el barrio porteño de Parque Patricios , puedan reingresar a sus departamentos y retirar elementos de primera necesidad.

De acuerdo con el parte oficial, la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 31 , que interviene en la causa, “autorizó el reingreso de los propietarios a sus domicilios para que retiren elementos de primera necesidad”.

El procedimiento comenzó a implementarse durante la noche del viernes y continuó este sábado. Desde el organismo judicial indicaron que, debido al riesgo estructural que todavía presenta el edificio, el ingreso se realiza bajo estrictas medidas de seguridad y con acompañamiento del Cuerpo de Bomberos .

Las autoridades aclararon que los efectivos no ingresan a los departamentos y que su función se limita a supervisar el procedimiento. “El personal de bomberos no puede entrar a los domicilios, solamente acompañará a los vecinos a la puerta y, una vez retirados los bienes personales, se labrará el acta correspondiente”, detallaron.

El operativo incluyó además un importante despliegue de recursos en la zona. “El Cuerpo de Bomberos destinó más de 20 efectivos al operativo e instaló un centro de control móvil y una unidad médica”, informaron fuentes oficiales.

A su vez, se reforzó el dispositivo de seguridad alrededor del complejo. “La Policía de la Ciudad destinó más de 100 efectivos asignados las 24 horas para proteger los bienes de los vecinos”, mientras que en el perímetro de los edificios afectados continúa el vallado preventivo.

En el lugar también trabajan equipos de la Guardia de Auxilio, Defensa Civil y Agentes de Prevención, que coordinan las tareas para garantizar que el ingreso de los residentes se realice de manera controlada y segura.

Por otra parte, desde la Subsecretaría de Emergencias dispusieron recursos logísticos adicionales para facilitar las tareas nocturnas en el área. “El área de Logística instaló torres de iluminación en el perímetro de los edificios afectados”, concluyeron las autoridades.

Investigación en curso

Mientras avanzan las pericias técnicas, las principales hipótesis apuntan a una posible combinación de factores: fallas de proyecto, deficiencias constructivas y deterioro por humedad en un sector sometido a cargas significativas.

El diagnóstico definitivo quedará en manos de los especialistas que intervienen en la investigación, quienes deberán establecer si el colapso respondió a un problema puntual o a un deterioro progresivo no detectado a tiempo.