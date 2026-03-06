Tensión tras derrumbe en Parque Patricios: vecinos forcejearon con la Policía e intentaron ingresar al complejo

Los residentes se agolparon en las vallas perimetrales en un intento de volver a sus departamentos, pero los efectivos impidieron su acceso. Aseguraban que no habían sido notificados del inicio de obras para apuntalar los edificios, pero CABA afirma que se les informó en una reunión este jueves. Cómo siguen los planes para que puedan retornar a sus viviendas.

Alarmados por la presencia de maquinaria y el inicio de obras inconsultas, un grupo de vecinos ingresó este viernes por la fuerza al complejo de vivienda Estación Buenos Aires ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, tres días después del derrumbe en el estacionamiento . En horas de la tarde, la Ciudad les informó sobre los planes de trabajo de la constructora para apuntalar los edificios y permitir el reingreso a sus departamentos.

Los trabajos de una excavadora removiendo escombros en la zona del colapso, sin previo aviso ni notificación, generó una reacción inmediata de parte de los residentes. Se agolparon frente a la valla, superaron el perímetro de seguridad e ingresaron a la zona vedada motivados por la desesperación acumulada luego de días sin poder retornar a sus hogares debido al riesgo estructural que presenta el edificio.

Desde la Policía de la Ciudad comunicaron que por la mañana se iniciaron tareas de reconocimiento de todo el aérea y les transmitieron a los vecinos que la empresa COSUD comenzó con las obras de retiro del material derrumbado "para comenzar con el apuntalamiento mediante estructuras tubulares”. Pero mientras tanto, la confusión generó momentos de tensión con los efectivos porteños, que intentaron impedir el ingreso.

Desde CABA aseguran que el jueves le comunicaron en una reunión a los vecinos sobre las tareas que iban a iniciar este viernes. "La Ciudad le informó a los vecinos, ayer en la sede de Uspallata, sobre el plan de trabajos que iban a comenzar hoy", señalan.

Las tareas fueron autorizadas por el Gobierno de la Ciudad e informadas a la Fiscalía actuante. Para garantizar que las obras inicien, esta jornada se hicieron presentes en el lugar el Ministro de Seguridad, Horacio Giménez ; la presidenta de la comuna 4, Silvia Millara; y funcionarios de la Jefatura de gabinete, además de todas las áreas técnicas de la Guardia de Auxilio, Bomberos y Defensa Civil. Mientras tanto, el perímetro seguirá vallado y custodiado por la Policía.

Cómo serán los planes para apuntalar el edificio y habilitar el regreso de los vecinos

Desde CABA explicaron que la empresa a cargo de las obras, Constructora Sudamericana, presentó ante el GCBA un plan de acción, el cual comenzó a ejecutarse el día de hoy. El plan consiste en "realizar las tareas necesarias para un apuntalamiento estructural de la zona afectada, ejecutar una demolición controlada de las zonas no afectadas, intervenir la zona para limpiar los escombros generados por el derrumbe y las obras y realizar un análisis estructural".

"La empresa también contrató un ingeniero estructuralista, quien ya realizó una inspección preliminar del lugar a fin de planificar los trabajos a realizar", señalaron en un comunicado.

Embed - DERRUMBE en PARQUE PATRICIOS: TENSIÓN en medio del RECLAMO

EL martes, a las 4.45 el GCBA recibió un llamado al 911 que alertó sobre un derrumbe de la losa en el estacionamiento del edificio de tres plantas ubicado en Mafalda 907, en la intersección con la Avenida Suárez. El desprendimiento ocurrió por motivos que aún se intentan establecer. Sin embargo, un informe preliminar de CABA determinó que el colapso "afectó las columnas del subsuelo y la planta baja de estos edificios", y que, por tanto, existe "un potencial riesgo estructural".

Ante la imposibilidad de regresar a sus departamentos, la Ciudad dispuso un operativo para garantizar el alojamiento de más de 300 evacuados. En los últimos días, los vecinos describieron el drama que atraviesan. “No puedo parar de llorar, es una angustia terrible. Salimos junto a mi familia porque sentimos un estruendo muy fuerte, pensé que había sido un trueno. Mis perros se asustaron, mi marido se bajó de la cama y sintió un hormigueo en el piso”, expresó Anahí.

Otro de los residentes afectados relató en radio cómo es la vida temporal en el hotel donde se alojan varios damnificados. El vecino explicó que muchas familias y adultos mayores fueron trasladados al Hotel Américas, donde permanecen mientras se evalúa el estado del edificio. El establecimiento cuenta con comodidades, pero la situación implica abandonar la rutina cotidiana.

Las autoridades porteñas confirmaron oficialmente que, mediante la constructora, gestionaron la estadía de los vecinos evacuados en hoteles "con pensión completa hasta el miércoles 11/03, con posibilidad de extender el plazo". Además, le pidió a la Fiscalía que habilite el ingreso de vecinos a sus departamentos solamente "para poder retirar elementos livianos, de manera ordenada".

"La Fiscalía ya autorizó el retiro de la primera tanda de autos del estacionamiento afectado y le pidió a la constructora que los traslade", informaron, aunque aclararon que el permiso para ingresar a las unidades es solo para aquellos vecinos cuyos departamentos "no tienen daños y están en el subsuelo del edificio".

Banco Ciudad frenó el cobro de créditos a los afectados y vecinos piden postergar pago de expensas

En las últimas horas, funcionarios porteños también gestionaron ante el Banco Hipotecario y el Banco Ciudad el stop debit de las cuotas de los créditos para pagar los departamentos, hecho que fue confirmado y anunciado por la entidad pública porteña esta madrugada.

El Banco Ciudad dispuso una prórroga de 90 días para el pago de las cuotas de créditos hipotecarios correspondientes a los vecinos de la zona 2 del complejo Estación Buenos Aires. La medida implica que durante marzo, abril y mayo no se debitarán las cuotas de los préstamos vinculados a las unidades afectadas. Esos pagos serán diferidos y se trasladarán a los tres meses posteriores al final del plazo original acordado para cada crédito.

Desde la entidad explicaron que el Banco Ciudad se comunicará con los titulares de los préstamos a partir del viernes 6 de marzo para informarles la propuesta de espera y el diferimiento del pago. Además, aclararon que la medida se implementará de manera automática, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional por parte de los clientes.

Los vecinos también pidieron que se realice el stop debit de las expensas. "La solicitud ya fue elevado por el GCBA al administrador Julio Fernández y se espera su respuesta", señalaron desde la Ciudad.

Respecto a las condiciones del resto de los edificios que componen el complejo habitacional, la Ciudad informó que le pidió al resto de las empresas constructoras que realicen estudios estructurales.