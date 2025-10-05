Alerta meteorológica por temporal de tormentas, lluvias, granizo y fuertes ráfagas de viento: cuáles son las zonas afectadas y cómo seguirá el clima en el AMBA

Tormentas con ráfagas de hasta 100 km/h y caída de granizo afectaron a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El SMN advierte que el mal tiempo continuará en el AMBA.

El granizo sorprendió a vecinos en varias provincias y dejó destrozos, mientras el SMN advierte que el temporal se extenderá al AMBA.

Un temporal con fuerte caída de granizo cubrió calles y campos en distintas localidades de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Vecinos reportaron piedras de gran tamaño y ráfagas intensas que provocaron daños materiales . Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , el mal tiempo continuará este domingo y se expandirá al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La ciudad más afectada hasta ahora fue Olavarría . Allí, una estructura montada por la Sociedad Rural quedó totalmente destruida. Se trataba de una carpa de gran tamaño que iba a usarse para la cena anual prevista para el sábado a las 21 horas. “Lamentamos informarles que debido a los daños y dificultades ocasionados por el temporal, la fiesta programada para esta noche queda suspendida” , comunicó la organización en redes sociales.

En paralelo, el Club Social y Deportivo Loma Negra sufrió la caída de un árbol sobre una cancha de básquet. Según el medio local Infoecos, se esperaba una acumulación de agua de entre 18 y 35 milímetros.

En el norte bonaerense y el sur santafesino no se informaron destrozos, pero sí tormentas intensas con vientos de hasta 100 km/h. En Venado Tuerto, el granizo cubrió el suelo de blanco, mientras que en Laboulaye (Córdoba) se registró un fenómeno similar. Las piedras más grandes se reportaron en Bulnes, donde vecinos compararon su tamaño con huevos.

G7KCWJ4QM5A3NECGXARIKQTJOM El tamaño del granizo en Córdoba.

Las autoridades pidieron extremar precauciones durante las tormentas: permanecer en espacios cerrados, evitar contacto con elementos eléctricos y circular en vehículo si es necesario trasladarse. También sugirieron contar con una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono, y cortar la electricidad en caso de riesgo de ingreso de agua a las viviendas.

Cómo seguirá el clima en el AMBA esta semana según el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el domingo 5 de octubre estará marcado por inestabilidad en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Se registraron tormentas fuertes durante la madrugada, y el día se completará con lluvias persistentes en la mañana y la tarde, y chaparrones hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 21 de máxima.

Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico El SMN anticipa tormentas para este domingo en Buenos Aires, pero la semana comenzará con condiciones más estables y temperaturas agradables. Mariano Fuchila

De cara al inicio de la semana, el lunes se perfila con condiciones más estables. El cielo se mantendrá algo nublado en gran parte de la jornada y parcialmente nublado hacia la noche, con registros térmicos que irán de 8 a 18 grados.

El martes continuará con un panorama favorable: el cielo estará apenas cubierto en las primeras horas y pasará a algo nublado durante la tarde y la noche. Las temperaturas ascenderán levemente, con mínimas cercanas a los 7 grados y máximas que podrían alcanzar los 22.