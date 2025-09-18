Detuvieron al principal sospechoso de asesinar a un turista argentino en Brasil







Las cámaras de seguridad y los movimientos bancarios pudieron dar con el culpable. La víctima tenía 54 años.

Alejandro Ainsworth fue asesinado en Brasil. IG

El presunto responsable de drogar y asesinar al turista argentino Alejandro Ainsworth en San Pablo fue capturado tras un exhaustivo análisis de cámaras de seguridad y de movimientos bancarios vinculados al caso. El hombre será juzgado y podría recibir una condena perpetua.

La víctima, de 54 años, había sido reportada como desaparecida hace una semana. Posteriormente, sus hijos viajaron a Brasil y confirmaron en la morgue que un cuerpo registrado como NN pertenecía a su padre.

La principal hipótesis Los investigadores sostienen que Ainsworth fue víctima de la modalidad conocida en Brasil como “Boa noite, Cinderela”, y en Argentina como “viudas negras”. La sospecha surgió a partir de operaciones financieras irregulares: retiros por u$s3.500, pedidos de préstamos, cambios de contraseñas y utilización de tarjetas en distintos comercios.

Alejandro Ainsworth Alejandro Ainsworth tenía 54 años. Facebook

Una semana después del hallazgo, la Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) informó que el sospechoso, identificado como Dos Santos Oliveira, fue arrestado tras el cruce de registros fílmicos y transacciones bancarias.

Próximos pasos de la investigación Según el medio O Globo, las autoridades aún esperan los resultados de la pericia toxicológica y del informe del Instituto Médico Legal, necesarios para determinar la causa exacta de la muerte. La pesquisa continúa en marcha para esclarecer en detalle lo ocurrido con el turista argentino, quien había viajado solo por vacaciones a Brasil.