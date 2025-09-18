El Supremo Tribunal de Brasil investiga a Jair Bolsonaro y a sus hijos por alentar a saltarse las normas en la pandemia

La investigación incluye a otros exfuncionarios de su gestión. También se mencionan cargos por el desvío de recursos, fraude en las licitaciones, sobrecostes, entre otros.

El Tribunal Supremo de Brasil abrió una nueva investigación al expresidente Jair Bolsonaro y sus tres hijos, Flávio, Eduardo y Carlos, por alentar a la población a saltarse las reglas contra la pandemia del coronavirus, en base al informe de la comisión parlamentaria de 2021.

También están bajo investigación, entre otros, su exjefe de gabinete Onyx Lorenzoni , el exministro de Asuntos Exteriores Ernesto Araújo y las diputadas Beatriz Kicis y Carla Zambelli , detenida en Italia a la espera de extradición tras su condenada por un ataque informático al Consejo Nacional de Justicia .

Los investigados son sospechosos de diferentes crímenes contra la administración pública, tales como incitar al incumplimiento de las normas contra la pandemia, pero también por el desvío de recursos, fraude en las licitaciones, sobrecostes, contratos con empresas fantasma , aprovechando el periodo de excepcionalidad.

Además de políticos afines a Bolsonaro, en la lista del Supremo hay también empresarios, periodistas, o personalidades de internet . Algunas de las causas que arrastra el exmandatario se remontan precisamente a la pandemia, a la que llegó a definir como una "gripecita".

El inicio del proceso por golpe de Estado --por el que ha sido condenado a 27 años de cárcel-- surgió mientras estaba siendo investigado por la supuesta falsificación de su cartilla de vacunación para poder sortear las restricciones de viaje internacionales que impusieron los gobiernos de todo el mundo para evitar el aumento de los contagios.

Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel tras su internación por un problema renal

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó este miércoles una "mejoría parcial" en su estado de salud después de haber sido ingresado de urgencia en un hospital de Brasilia a raíz de un problema renal que le generó vómitos, mareos, alteraciones en la presión arterial y episodios de presíncope.

De acuerdo con el último parte médico, había "una mejoría parcial tras la hidratación y el tratamiento farmacológico”, luego de que se sometiera a múltiples estudios. Sin embargo, el centro sanitario informó que luego se detectaron dos lesiones cutáneas con “presencia de carcinoma de células escamosas”.