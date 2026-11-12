Mauricio Pochettino se acerca al Manchester United y la selección de EEUU ya piensa en un peso pesado

El argentino tendría encaminado su desembarco en Old Trafford para reemplazar a Michael Carrick. Ante su posible salida, la federación estadounidense analiza la posibilidad de tentar a un técnico reconocido, que actualmente disfruta de un año sabático.

El futuro de Mauricio Pochettino parece estar cada vez más lejos de la selección de Estados Unidos y más cerca de la Premier League . Manchester United avanzó en las negociaciones con el entrenador argentino , quien se perfila como el principal candidato para suceder a Michael Carrick , mientras que desde el fútbol norteamericano ya comenzaron a evaluar posibles alternativas para ocupar el cargo. Entre los nombres que aparecen en escena sobresale el de Pep Guardiola .

La crisis deportiva del Manchester United habría acelerado la decisión de modificar el rumbo. El equipo atraviesa uno de sus peores comienzos en la liga inglesa de las últimas dos décadas : apenas consiguió una victoria en diez partidos y quedó comprometido en la zona baja de la tabla. El presente contrasta con la campaña anterior, cuando Carrick había logrado 12 triunfos en 17 encuentros y la clasificación a la Champions League .

En ese contexto, la dirigencia de los Diablos Rojos aprovechó el receso internacional para avanzar con la contratación de Pochettino. De acuerdo con información publicada por The Athletic, las conversaciones llegaron a un principio de acuerdo entre las partes y el técnico argentino estaría dispuesto a regresar al fútbol inglés .

El exentrenador de Southampton, Tottenham y Chelsea tiene una trayectoria conocida en Inglaterra. Su paso más destacado fue por Tottenham, al que condujo hasta la final de la Champions League de 2019. Aunque recientemente había extendido su vínculo con la selección estadounidense hasta 2030, su salida podría concretarse mediante el pago de una cláusula de rescisión cercana a los 10 millones de dólares , que Manchester United estaría dispuesto a afrontar.

La elección de Pochettino habría sido impulsada por Jim Ratcliffe , uno de los principales propietarios del club, después de analizar otras alternativas, entre ellas Eddie Howe, Antonio Conte y Julian Nagelsmann. De todos modos, el argentino todavía tendría compromisos pendientes con Estados Unidos: dirigiría los encuentros frente a Haití por los cuartos de final de la Liga de las Naciones de la Concacaf.

Una crisis que necesita respuestas

La posible llegada del argentino sería un nuevo capítulo en la extensa lista de entrenadores que pasaron por Old Trafford desde la salida de Alex Ferguson, en 2013. La institución no consigue recuperar la estabilidad deportiva que supo caracterizarla y los resultados recientes volvieron a exponer las diferencias internas.

Las críticas también llegaron desde el plantel. Lisandro Martínez manifestó su malestar con la planificación deportiva después de la derrota ante Atlético de Madrid por la Champions League, mientras que Bruno Fernandes cuestionó algunas decisiones tácticas de Carrick. A su vez, los hinchas expresaron su descontento en el empate 4-4 frente a Aston Villa, con un mensaje contundente desplegado en las tribunas: “Es tu funeral, no el nuestro”.

Pep Guardiola, el nombre que ilusiona a Estados Unidos

Si finalmente Pochettino abandona su puesto, la Federación de Fútbol de Estados Unidos tendría en Guardiola a uno de sus principales objetivos. Según The Athletic, el entrenador catalán aparece como una alternativa para conducir al seleccionado nacional, aunque su contratación no sería sencilla.

Después de una década al frente del Manchester City, el técnico se encuentra en un período de descanso y ya habría rechazado una propuesta para dirigir a la selección de Italia, antes de que Roberto Mancini asumiera el cargo tras la salida de Gennaro Gattuso.

Sin embargo, existe un antecedente que alimenta las expectativas estadounidenses: Guardiola manifestó en distintas oportunidades su interés por dirigir alguna vez a un seleccionado nacional. Su recorrido por Barcelona, Bayern Munich y Manchester City, con numerosos títulos y un estilo de juego reconocido internacionalmente, lo convierte en una figura especialmente atractiva para un proyecto de esa magnitud.

Si finalmente Pochettino abandona su puesto, la Federación de Fútbol de Estados Unidos tendría en Guardiola a uno de sus principales objetivos. Según The Athletic, el entrenador catalán aparece como una alternativa para conducir al seleccionado nacional, aunque su contratación no sería sencilla.

Además, el entrenador mantiene un vínculo afectivo con Estados Unidos. Durante su primer año sabático, después de dejar Barcelona y antes de incorporarse al Bayern Munich, vivió en Nueva York. También destacó públicamente el potencial del fútbol estadounidense y las posibilidades de crecimiento que ofrece el país.

“Estados Unidos es un país fascinante para intentar construir un proyecto a largo plazo”, había expresado Guardiola al referirse a la posibilidad de trabajar con su selección. En otras declaraciones también reconoció que tiene numerosos amigos en territorio norteamericano.

El expresidente de la federación estadounidense, Sunil Gulati, mantiene una buena relación con el entrenador y fue uno de los dirigentes que, tiempo atrás, le planteó la posibilidad de asumir al frente del seleccionado. Incluso después del Mundial de Qatar 2022, Guardiola y Jürgen Klopp habían figurado entre los candidatos considerados para reemplazar a Gregg Berhalter. Finalmente, la elección recayó en Pochettino.

El calendario, un aliado para la negociación

Otro factor que podría favorecer un eventual acercamiento es la agenda deportiva de Estados Unidos. Una vez finalizados los compromisos ante Haití, el seleccionado tendrá una concentración con futbolistas del ámbito local durante diciembre, fuera de las fechas FIFA. Los próximos encuentros oficiales están previstos para marzo.

Ese margen permitiría a Guardiola analizar una propuesta sin la presión de tener que asumir inmediatamente compromisos competitivos. Por ahora, no hay certezas sobre su futuro, pero su nombre ya aparece en los planes de la federación.

Así, una posible operación podría generar un movimiento importante en el fútbol internacional: Pochettino rumbo a Manchester United y Estados Unidos dispuesto a intentar seducir a uno de los entrenadores más prestigiosos de la actualidad. El primer paso, de todos modos, dependerá de que se concrete la salida del argentino y se resuelva su llegada a Old Trafford.