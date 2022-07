Los mejores memes por el Día del Amigo

Nunca falta esa persona que sólo se contacta con vos para decirte feliz día, algo que agarra desprevenidos a muchos.

meme.webp

Cristian "El Ogro" Fabbiani es una figurita repetida en los últimos festejos por el día del amigo. Hace unos años, el ex jugador de River, Newell´s y Banfield posteó una foto en Instagram con el pie "salió mates con la banda". En el espejo se puede ver que el ex futbolista no estaba con nadie.

https://twitter.com/celemustdie/status/1549595605936349184 feliz día del amigo voy a estar todo el día así pic.twitter.com/ww2mlEStd2 — cele carp (@celemustdie) July 20, 2022

Otra imagen viral que siempre es usada en este día tiene que ver con Homero Simpson. Como no podía ser de otra forma, el icónico personaje es usado para representar a aquellos que no festejarán con sus conocidos.

https://twitter.com/alamierdatodo0/status/1549042823378259968 Todos planeando que van hacer para el día del amigo.



Yo: pic.twitter.com/ilnx2Zn6cB — A La Mierda Todo (@alamierdatodo0) July 18, 2022

Tampoco pasan desapercibidos aquellos usuarios que se hacen pasar por famosos para crear un meme a través del tuit. En este caso, el usuario @Ramardoh1 simuló ser la China Suárez y bromeó con su relación actual y la diferencia de edad entre la actriz y el cantante Rusher King.

meme china suarez.png

https://twitter.com/laufeydoll/status/1549469902179897345 siii obvio que m acordé d el día del amigo pic.twitter.com/jZfRkfi3F3 — sicaria de duendes (@laufeydoll) July 19, 2022