Día del Empleado del Estado: ¿abren los bancos públicos de Argentina este jueves 27 de junio 2024?

banco-nacion.jpg Los bancos de entidades públicas: ¿abren o cierran en el Día del Empleado Público?

¿Abren los bancos públicos de Argentina este jueves 27 de junio 2024?

En cuanto a si hay actividad bancaria en el Día del Trabajador del Estado, es importante mencionar que, aunque no es un feriado oficial, se considera un día no laborable para los empleados estatales. En consecuencia, el Día del Trabajador Estatal se establece “como día de descanso para los empleados de la administración pública nacional, en los que no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”.