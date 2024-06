Fin de semana largo: cómo funcionarán el transporte público, bancos y otros servicios

El próximo fin de semana será "extra largo" debido al feriado nacional por conmemorarse el Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano el jueves 20 de junio, siendo la celebración del Día de la Bandera en honor a su creador. En tanto, el viernes 21 también será día no laborable decretado por fines turísticos.

Línea A : San Pedrito 22:08; Casa Rosada 22:36.

: San Pedrito 22:08; Casa Rosada 22:36. Línea B : L.N. Alem 22:28; J.M. de Rosas/Villa Urquiza 22:00.

: L.N. Alem 22:28; J.M. de Rosas/Villa Urquiza 22:00. Línea C : Constitución 22:21; Retiro 22:34.

: Constitución 22:21; Retiro 22:34. Línea D : Catedral 22:34; Congreso de Tucumán 22:01.

: Catedral 22:34; Congreso de Tucumán 22:01. Línea E : Retiro 22:28; P. de los Virreyes/Eva Perón 21:56.

: Retiro 22:28; P. de los Virreyes/Eva Perón 21:56. Línea H : Hospitales 22:51; Facultad de Derecho/J. Lanteri 22:29.

: Hospitales 22:51; Facultad de Derecho/J. Lanteri 22:29. Premetro: Int. Saguier 21:00; Centro Cívico Lugano 21:32; Int. Saguier 20:47; Gral. Savio 21:19.

Feriado XL: cómo operan los bancos

La atención presencial en las sucursales bancarias estará disponible únicamente el martes 18 y el miércoles 19 de junio, retomando la actividad el lunes 24. Por tanto, permanecerán cerradas las sucursales tanto el 20 como el 21 de junio.

Sin embargo, estarán disponibles los canales electrónicos como home banking, así como los cajeros automáticos.

Cómo operan los hospitales y servicios de salud en los feriados

Los hospitales y servicios de salud funcionarán como un día domingo, con guardias y atención de urgencias. No se darán turnos ni consultas que no sean urgentes. En tanto, el SAME operará con normalidad.

Cómo funcionan los supermercados

Los supermercados y comercios de barrio no se verán afectados por los feriados y operarán con normalidad. Solo cierran el 1° de enero y el 1° de mayo. De todas maneras, algunos locales podrían funcionar con horario reducido por lo cual se recomienda verificar en la información del comercio para conocer su horario de apertura.