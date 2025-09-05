Día del hermano: Este es el motivo por el que se celebra cada 5 de septiembre







Hermanos mayores, menores y hasta los "del medio": en el mundo, todos celebran su día en honor a una personalidad que trascendió fronteras con sus actos de amor.

Dales un abrazo: En el Día del Hermano, no dejes de saludar a quienes están siempre a tu lado. Freepik

El Día Mundial del Hermano se conmemora cada 5 de septiembre con el objetivo de homenajear a uno de los vínculos más cercanos y profundos en la vida. Y como ocurre en el Día de la Solidaridad, es la Madre Teresa de Calcuta el origen de la fecha. En este caso, el día recuerda el fallecimiento de la Santa el 5 de septiembre de 1997, cuando tenía 87 años.

Fundadora de la congregación de las Misioneras de la Caridad en 1950, Calcuta, la Madre Teresa demostró en actos la importancia de brindarse a los más necesitados y la profundidad de los lazos fraternos. Es en honor a ella que en todo el mundo, ese día recuerda a los hermanos. A los de sangre y a los que se eligen. De hecho, hay amistades que se perciben como lazos de hermandad. O quizá el vínculo se de entre primos. El apoyo y la conexción afectuosa e incondicional son en cualquier caso, la clave que define esa relación.

El origen de la palabra hermano proviene del latín y significa verdadero y exacto, algo que podemos relacionar directamente con el significado cotidiano que las personas consideradas hermanos pueden tener.

Hermanos 5 de septiembre Día Mundial del Hermano.

A pesar del estrecho significado de la palabra hermano, hay quienes llegan a considerar a grandes amistades como un vínculo mucho más cercano y se llaman hermanos, no por compartir un lazo sanguíneo, sino por tener un vínculo que va más allá de la sangre. También en la religión se utiliza este término, entre los que comparten la fe. De hecho, en el Nuevo Testamento, Jesús llamaba a sus apóstoles como "hermanos".

Cuándo se celebra el Día del Hermano en Argentina A pesar de que internacionalmente se celebra la fecha cada 5 de septiembre, en Argentina también el 4 de marzo se conmemora el Día del Hermano. ¿Por qué? Aquí la respuesta no tiene un fundamento basado en hechos reales o en el homenaje a alguien en particular. Se trata de una iniciativa que surgió en redes sociales hasta convertirse claramente en una fecha en la que todos saludan a sus afectos. hermanos-medianos.jpg Hermanos mayores, menores y los "del medio": todos celebran hoy su día en recuerdo a la Madre Teresa de Calcuta. Lo real es que, tanto el 4 de marzo como el 5 de septiembre, aún no cuentan con la fuerza de otras fechas que lograron un impulso más comercial hasta instalarse con fuerza en el calendario como el Día del Niño, el del Amigo, el de la Madre o el del Padre. Habrá que ver cómo evoluciona.

Temas Argentina

Efemérides