Día Internacional del Hombre: ¿por qué se celebra los 19 de noviembre?

La iniciativa de esta fecha surgió por un profesor estadounidense y tiene seis pilares básicos.

La historia detrás de la celebración del Día del Hombre.

Cada 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre , una fecha que comenzó a conmemorarse hace relativamente poco tiempo y que se ha popularizado cada vez más en los últimos años. Si bien este día fue establecido en 1992, recién en 1999 comenzó a tomar relevancia.

Además, en 2009 se plantearon seis pilares básicos para la fecha que justifica su celebración. Entre ellos se destacan los modelos masculinos positivos y hacer hincapié en la salud y el bienestar de los hombres.

El Día Internacional del Hombre se celebra cada 19 de noviembre por iniciativa del profesor estadounidense Thomas Oaster , director del Centro de Estudios Masculinos en la Universidad de Misuri-Kansas, quien lo estableció en 1992.

Sin embargo, esta fecha no está oficializada, aunque sí cuenta con el visto bueno de entidades como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos dependientes, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) .

A pesar de que mundialmente se celebra el 19 de noviembre, en otros países se celebra el 19 de marzo . Esto se debe a que ese mismo día se festeja a San José de Nazaret , padre adoptivo de Jesús. Esto sucede en países como Bolivia y Honduras .

Por otra parte, otros países festejan esta fecha en la misma ocasión que el Día del Padre, como es el caso de España, Italia, Liechtenstein y Portugal.

Por qué se celebra el Día Internacional del Hombre

Esta efeméride no está exenta de polémica. Y es que si bien es una fecha válida muchos creen que es innecesaria. De todas formas, el punto central que envuelve a esta celebración es la concientización sobre la salud mental masculina y la lucha contra la estigmatización de los sentimientos del hombre.

Los seis pilares de este día

En 2009 se plantearon seis pilares básicos para la fecha: