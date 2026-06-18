Conmoción en el Mundial 2026: la impactante lesión de Ismaël Koné en Canadá vs Qatar.

La acción se produjo a los 50 minutos del segundo tiempo luego de una entrada del jugador qatarí Assim Madibo, quién se fue expulsado.

El partido entre Canadá y Qatar por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026 contó con uno de los momentos más impactantes del certamen. El futbolista canadiense Ismaël Kone tuvo que dejar la cancha tras una durísima lesión que lo dejará afuera del campeonato.

La acción se produjo a los 50 minutos del segundo tiempo luego de una entrada de Assim Madibo que, a simple vista, parecía una jugada más del partido. Sin embargo, las consecuencias fueron fatales. El futbolista qatarí fue expulsado y se mostró visiblemente conmocionado por la situación de su rival, mientras que los jugadores de ambos equipos formaron un cerco humano para permitir la rápida atención médica del lesionado.

En un primer momento, los futbolistas canadienses reaccionaron con furia por la dura infracción sobre Koné. Sin embargo, al advertir la gravedad de la lesión y la conmoción que generó en los jugadores de Qatar, los ánimos se calmaron rápidamente. La preocupación se apoderó del estadio y varios futbolistas no pudieron contener las lágrimas.

Una vez que el cuerpo médico le inmovilizó la pierna, Koné fue retirado en camilla. Pese al dolor y la gravedad de la lesión, el canadiense se mostró de buen ánimo y saludó al público que lo ovacionó mientras abandonaba el campo de juego.

Conmovidos, sus compañeros le dedicaron el cuarto gol, convertido por Nathan-Dylan Saliba mediante un tiro libre. El mediocampista sacó un potente derechazo que superó la barrera, pegó en el palo y terminó en la red. En el festejo, mostró la camiseta número 8 de Koné como homenaje a su compañero.

Canadá a un paso de los 16avos del Mundial 2026

Canadá, que en su debut había empatado 1-1 ante Bosnia y Herzegovina, quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los 16avos de final tras la contundente goleada por 6-0 frente a Qatar. Además de alcanzar los cuatro puntos, el triunfo le permitió mejorar considerablemente su diferencia de gol, un aspecto que puede resultar decisivo en la definición del grupo.

Con dos fechas disputadas, el seleccionado canadiense depende de sí mismo para quedarse con el primer puesto del Grupo B. Un empate frente a Suiza le bastará para terminar como líder de la zona. El conjunto europeo, que había igualado 1-1 con Qatar en su estreno, viene de golear 4-1 a Bosnia y Herzegovina.