El Gobierno lanzó un programa para reforzar los controles migratorios y la lucha contra delitos en las fronteras

La iniciativa del Ministerio de Seguridad Nacional contempla capacitación para personal de la Dirección Nacional de Migraciones y fuerzas federales, mejoras en los mecanismos de prevención e investigación y la creación de unidades especializadas. La medida se conoció días después de que el Gobierno informara la expulsión de 14.000 extranjeros en los últimos seis meses.

El programa también contempla la creación de las Unidades de Seguridad Migratoria, modernización de equipamiento e infraestructura.

El Gobierno nacional puso en marcha el Programa de Seguridad Migratoria , una iniciativa destinada a fortalecer los controles en las fronteras y optimizar la prevención y persecución de delitos vinculados con la migración. La medida fue oficializada a través de la resolución 551/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional señalaron que el plan busca profundizar las políticas migratorias y fronterizas mediante la creación de Unidades de Seguridad Migratoria , que tendrán como objetivo reforzar los controles, prevenir ilícitos y enfrentar a organizaciones criminales.

La iniciativa se estructura sobre siete componentes. El primero prevé la actualización de la capacitación del personal de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) , con especial foco en inspectores, supervisores, jefes de paso y analistas.

El segundo eje extiende esa formación a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales , para fortalecer su función como Policía Auxiliar Migratoria. A su vez, se impulsarán mejoras en los procesos de prevención, detección e investigación de delitos migratorios y una mayor coordinación operativa entre la DNM y las distintas fuerzas.

La iniciativa se estructura sobre siete componentes. El primero prevé la actualización de la capacitación del personal de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

El programa también contempla la creación de las Unidades de Seguridad Migratoria, la modernización de equipamiento e infraestructura y el fortalecimiento de la cooperación internacional en la materia.

"Hemos venido dando una serie de pasos, planteando este programa de seguridad migratoria que básicamente apunta a una capacitación especial y a procedimientos específicos de actuación", sostuvo la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, al presentar la iniciativa.

Cómo funcionarán las nuevas unidades

Según la resolución, las nuevas unidades operarán en el ámbito de la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Prefectura Naval Argentina.

El texto oficial aclara que tendrán un carácter funcional y no implicarán la creación de nuevas estructuras administrativas. Entre sus tareas estarán la prevención en áreas de control migratorio, el mantenimiento del orden en zonas fronterizas, la detección e investigación de ilícitos y funciones complementarias de control migratorio.

Además, el personal afectado al programa llevará un distintivo identificatorio de "Seguridad Migratoria", independientemente de la fuerza a la que pertenezca. La normativa también establece la actualización de los protocolos de actuación para que las fuerzas federales puedan intervenir, de manera subsidiaria o ante situaciones de emergencia, en tareas de control migratorio. El objetivo, según el texto, es garantizar un trabajo coordinado y eficiente, respetando las competencias de cada organismo.

En línea con la reforma migratoria

La puesta en marcha del programa se inscribe en la estrategia impulsada por el Gobierno tras la sanción del decreto 366/2025, conocido como Reforma Migratoria, que endureció los requisitos para acceder a la residencia en el país, agilizó los mecanismos de deportación de extranjeros que cometan delitos y reforzó los controles fronterizos.

Horas antes de la oficialización de la medida, Monteoliva había ratificado la postura del Ejecutivo respecto de los ingresos al país: "Quien no cumple la ley, no entra", afirmó. La implementación del nuevo esquema también se conoció poco después de que la funcionaria informara que 14.000 extranjeros fueron expulsados de la Argentina durante los últimos seis meses, en el marco de los controles migratorios llevados adelante por el Gobierno nacional.