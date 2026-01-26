Día Mundial del Pescador: su llamativo origen y los mejores lugares para hacerlo en Argentina

Una efeméride que combina historia curiosa con destinos destacados, entre ríos, lagunas y mares que convocan a aficionados junto a profesionales.

La pesca atraviesa la historia humana desde tiempos remotos. En Argentina , esa práctica no sólo está asociada al alimento o al trabajo, sino también al ocio , la identidad local y los rituales que se repiten de generación en generación. Para muchos, tirar la caña es una excusa para cortar con la rutina y dejar correr las horas.

La fecha dedicada a quienes practican esta actividad invita a mirar más allá de la postal romántica. Detrás del bote, el muelle o la costa hay saberes transmitidos , reglamentaciones cambiantes y debates abiertos sobre conservación.

Además, el país ofrece escenarios muy distintos entre sí. No es lo mismo pescar en el Litoral que hacerlo en la Patagonia o en un embalse cordillerano. Cada región tiene especies, climas y reglas propias , y entender esas diferencias también forma parte de la experiencia.

El Día Mundial del Pescador se conmemora cada 26 de enero y su origen está ligado a la figura de San José , considerado patrono de los pescadores en la tradición cristiana. La fecha fue adoptada con fuerza en países con fuerte vínculo con la actividad, tanto artesanal como deportiva.

En América Latina, la jornada tomó un sentido amplio. No solo homenajea a quienes viven de la pesca, sino también a quienes la practican de manera recreativa. En ese cruce aparece una tensión que todavía genera discusiones: producción, turismo y cuidado ambiental no siempre van de la mano.

En Argentina, la pesca artesanal sigue siendo clave en varias comunidades ribereñas, mientras que la pesca deportiva mueve economías regionales enteras. Festivales, concursos y celebraciones locales suelen acompañar la fecha, aunque con realidades muy distintas según la zona.

También hay un contexto que no se puede esquivar. La sobreexplotación de especies, la contaminación de cursos de agua y la presión sobre ecosistemas frágiles obligan a repensar prácticas. El equilibrio entre tradición y preservación no está resuelto y varía caso por caso.

Los mejores lugares para ir a pescar en Argentina en el Día Mundial del Pescador

El mapa argentino ofrece opciones para todos los gustos. En el Litoral, el río Paraná es una referencia indiscutida. Dorados, surubíes y pacúes convierten a provincias como Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos en puntos fuertes para la pesca deportiva, con reglamentos que priorizan la devolución.

En la región de Cuyo, los embalses mendocinos como El Nihuil o Potrerillos atraen a quienes buscan tranquilidad y especies como la trucha. Allí, el paisaje juega su propio partido y la experiencia va más allá del pique.

La Patagonia, con ríos como el Limay o el Chimehuín, es sinónimo de pesca con mosca. Bariloche, San Martín de los Andes y Esquel concentran aficionados locales y extranjeros. Eso sí, las temporadas y permisos son estrictos, y no cumplirlos puede traer sanciones.

En la costa atlántica, ciudades como Mar del Plata o Necochea ofrecen pesca desde escolleras y playas. Corvinas, pejerreyes y chuchos forman parte del menú habitual. El clima y las mareas suman una cuota de imprevisibilidad que muchos disfrutan.