El vacío que dejó el Joker: a 18 años de la partida de Heath Ledger

Su interpretación más recordada fue como el villano de DC en "Batman: El Caballero de la Noche", dirigida por Christopher Nolan.

Este 22 de enero se cumplen 18 años de la muerte de Heath Ledger , uno de los actores más talentosos y versátiles de su generación. El intérprete australiano falleció en 2008, a los 28 años, en su departamento de Manhattan, a causa de una sobredosis accidental de medicamentos recetados para combatir el insomnio .

Su muerte ocurrió pocos meses antes del estreno de "Batman: El Caballero de la Noche" , película que lo inmortalizó con una interpretación del Joker que ganaría un Óscar y un Globo de Oro.

Heath Andrew Ledger nació el 4 de abril de 1979 en Perth, Australia. Su madre, Sally Bell , era profesora de francés; y su padre, Kim Ledger , ingeniero y empresario. Desde niño mostró una gran curiosidad artística, lo que llevó, a sus diez años, a interpretar a Peter Pan en una obra escolar.

Asistió a Guildford Grammar School , donde combinó el deporte (era fanático del hockey y del ajedrez ) con el teatro. De hecho, fue su hermana mayor, Kate, quien lo alentó a tomarse la actuación en serio y a los 17 años, Heath abandonó la escuela y se mudó a Sidney en busca de su sueño.

Sus primeros pasos fueron en la televisión australiana, en series como "Sweat" y "Home and Away" . Y en 1999 llegó su primer gran salto con "10 cosas que odio de ti" , una comedia juvenil que lo convirtió rápidamente en un ídolo adolescente.

heathledger

Sin embargo, lejos de disfrutar ese lugar, Ledger empezó elegir proyectos más exigentes para ser tomado como un "actor serio". En "El patriota" (2000) compartió pantalla con Mel Gibson, siguió con "Corazón de caballero" y "Monster’s Ball" en 2001.

Pero el punto de inflexión llegó en 2005 con "Secreto en la montaña", con Jake Gyllenhaal. Su interpretación de Ennis Del Mar fue celebrada por la crítica y le valió su primera nominación al Oscar.

secreto en la montalña

El Joker: la interpretación que redefinió a los villanos del cine

Cuando Christopher Nolan anunció que Heath Ledger sería el Joker en "Batman: El Caballero de la Noche", la noticia que despertó las críticas de los fanáticos del universo DC.

Muchos no podían imaginar al actor australiano detrás del villano pero, el director, tenía claro que era la elección correcta: no buscaba repetir versiones anteriores, sino que quería un papel realista, caótico e inquietante.

Ledger se tomó el desafío como una obsesión. En una entrevista con la revista "Empire", contó: "Fui a una habitación de hotel en Londres varias veces durante un mes, me encerré, llevé un pequeño diario y experimenté con voces; era importante tratar de encontrar una voz y una risa un tanto icónica. Terminé aterrizando en el reino de un psicópata: alguien con muy poca conciencia de sus actos".

heath ledger

Además, también señaló que buscó inspiración en Alex DeLarge, interpretado por Malcom McDowell en "La naranja mecánica".

El resultado fue una interpretación que trascendió el género, ya que su Joker no era un criminal caricaturesco, sino que buscaba el caos, era impredecible y hasta perturbador. Cada aparición en pantalla generaba incomodidad, tensión y hasta fascinación, logrando, incluso, robarse la película y desplazar al propio Batman.

El film, estrenado en 2008, fue un éxito pero Heath no llegó a verlo. Murió meses antes, cuando la película aún estaba en etapa de montaje.

heathledger1

El reconocimiento póstumo de la Academia

El impacto de la interpretación de Heath Ledger como el Joker se reflejó en la temporada de premios que siguió al estreno. A fines de 2008, ganó un Premio People’s Choice por su química en pantalla con Christian Bale.

Luego, llegaron los Globo de Oro, donde se llevó el reconocimiento a Mejor Actor de Reparto. Durante la ceremonia, fue el propio Christopher Nolan quien subió al escenario a recibir la estatuilla en su nombre.

El director destacó el compromiso del actor y señaló que personificación del villano había superado todas las expectativas, incluso dentro de su equipo creativo.

Mientras tanto, la presión y el consenso en torno a su posible nominación al Oscar crecían. Críticos de cine, compañeros de elenco como Maggie Gyllenhaal y Michael Caine, y figuras de la industria se sumaron públicamente al pedido de que la Academia reconociera su trabajo.

Finalmente, la nominación a Mejor Actor de Reparto fue anunciada el 22 de enero de 2009, exactamente un año después de su fallecimiento, una coincidencia que volvió aún más emotivo el momento.

Un mes más tarde, Heath Ledger fue consagrado ganador del Oscar, convirtiéndose en el segundo actor en la historia en recibir uno de estos galardones de manera póstuma, después de Peter Finch en 1976.

Embed - Heath Ledger Wins Best Supporting Actor for the Joker in 'The Dark Knight' | 81st Oscars (2009)

La estatuilla fue entregada a sus padres, Kim Ledger y Sally Bell, junto a su hermana Kate, frente a una audiencia conmovida. En su discurso, agradecieron por reconocer la labor de su hijo y destacó la pasión y la entrega con la que Heath había vivido su profesión.

Dijo que ese premio habría significado mucho para él, no por el reconocimiento en sí, sino por sentirse aceptado por sus pares dentro de una industria que amaba profundamente.