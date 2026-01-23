Se cumplen 12 años de la peor ola de calor, que provocó 4 muertes

El SMN activó una alerta amarilla por temperaturas extremas en CABA y el centro del país para esta semana, con máximas previstas de 35°C.

En enero de 2014, La Rioja registró una sensación térmica de 52,8°C, a las 14 horas.

Este 23 de enero se cumplen 12 años de la ola de calor más intensa registrada en Argentina desde el inicio de las mediciones oficiales, en 1906. El episodio afectó al menos a 52 ciudades y provocó temperaturas extremas durante más de una semana.

Como consecuencia del calor, cuatro personas mayores de 70 años murieron por deshidratación en el sur de Mendoza.

Durante esos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo por primera vez alertas en nivel rojo de manera consecutiva, debido a la persistencia de valores térmicos por encima de los umbrales habituales. Varias localidades registraron récords históricos para el mes, con máximas de hasta 52°C .

Y esta semana, el organismo volvió a advertir sobre el ingreso de una nueva ola de calor en distintas regiones. Se esperan varios días con sensaciones térmicas elevadas , lo que activó alertas de nivel amarillo en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y varias provincias del centro del país. A continuación, conocé los detalles.

El 23 de enero de 2014 se registraron las temperaturas más extremas de la ola de calor que afectó a Argentina ese verano. En la provincia de La Rioja , el fenómeno alcanzó uno de sus picos más altos, y en Chamical , la sensación térmica llegó a los 52,8°C alrededor de las 14 horas.

En varias localidades se superaron las máximas históricas para el primer mes del año desde 1961, sin descensos significativos durante la noche, lo que agravó las condiciones de riesgo para la población. Incluso, en el sur de Mendoza, cuatro personas mayores de 70 años murieron por cuadros de deshidratación asociados al calor extremo.

Ola de calor.jpg

El fenómeno fue provocado por una oscilación intraestacional conocida como Madden-Julian, un patrón climático que influye en la circulación atmosférica y que se manifiesta en ciclos de entre 60 y 90 días.

Su fase activa alteró los sistemas normales de precipitación y permitió que el anticiclón del Atlántico Sur se quedara atrapado en el continente. Esto generó un bloqueo que impidió el avance de frentes fríos, redujo las lluvias y aumentó de forma sostenida las mínimas y máximas, especialmente en el centro y norte del país.

En la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, se alcanzaron los 47,6°C, en Córdoba 47,5°C, en Sauce Viejo 47,2°C y en Gualeguaychú 46,7°C. Las altas temperaturas se mantuvieron durante varios días consecutivos, generando un fuerte aumento en la demanda eléctrica, cortes de luz y complicaciones en los servicios.

Además, este suceso detuvo los sistemas frontales subpolares y subtropicales: en Tierra del Fuego se registraron nevadas inusuales para pleno verano y en Brasil habían lluvias intensas y persistentes.

ola de calor Telam

El servicio meteorológico alertó de una nueva ola de calor

El SMN emitió una alerta amarilla por altas temperaturas. En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el jueves comenzó con valores cercanos a los 21°C y llegó a los 36°C, con cielo mayormente despejado y alta humedad.

El calor irá en aumento hacia el fin de semana, con registros que podrían alcanzar o superar los 35°C en distintos momentos del día.

La advertencia alcanza a la ciudad porteña, gran parte del norte y oeste del Gran Buenos Aires (incluyendo Zárate, Campana, Tigre, San Isidro, Pilar, José C. Paz, Luján, Moreno y Morón) y una amplia franja del centro de la provincia de Buenos Aires, desde Olavarría hasta General Guido y de Chascomús a Balcarce.

También se extiende al sur de Córdoba (Río Cuarto), San Luis y el oeste de Entre Ríos, en localidades como Paraná, Nogoyá y Diamante.

Además, el organismo mantiene advertencias por tormentas en distintas regiones del país, entre ellas Chubut, el este de Río Negro, el sur de Buenos Aires, La Pampa, el sur de San Luis y zonas cordilleranas de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas por ráfagas de viento, actividad eléctrica intensa, abundante caída de agua en cortos períodos y ocasional granizo, con acumulados estimados entre 20 y 40 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.