Día Mundial de las papas fritas: por qué se celebra cada 20 de agosto

Cada 20 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Mundial de las Papas Fritas . Y es que son la comida o el acompañamiento más popular y elegido en todo el mundo por los clientes de restaurantes, bares o casas de comida rápida. Ya sea solas, o con todo tipo de aderezos y salsas no pueden faltar en ningún restaurant.

El término papas fritas (French Fried Potatoes) se publicó por primera vez en Inglaterra en el año 1856, en el libro Cookery for Maids of All Work de Eliza Warren. Además, en 1920 se inventó la primera máquina cortadora de papas, cortando de manera rápida y uniforme cada una de ellas.