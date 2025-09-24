Triple crimen de Florencio Varela: las autopsias confirman que las jóvenes fueron torturadas

Los peritajes revelaron que Brenda Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez fueron sometidas a brutales agresiones entre la medianoche y la madrugada del sábado.

Los resultados de la primera autopsia preliminar a los cuerpos de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) confirmaron que los crímenes fueron el resultado de tortura seguida de muerte .

Según los informes, las jóvenes fallecieron entre las 0 y las 2 de la mañana del sábado , pocas horas después de haber tenido contacto por última vez con sus familias.

Una de las víctimas mayores de edad presentaba fractura de cráneo, heridas punzocortantes en el cuello y lesiones aplastantes en la cara . La otra sufrió luxación cervical, golpes graves en el rostro y lesiones pos mortem en cuello y cara , con manos y pies encintados.

En tanto, la menor de edad (Lara) fue la que padeció mayor ensañamiento , con cortes en los dedos, quemaduras en vida y heridas profundas en cuello y rostro , lo que, según los peritos, evidencia un intento de obtener información antes de matarla.

La investigación apunta a que las tres jóvenes fueron atraídas a la vivienda bajo un engaño con una falsa propuesta económica . Además, se detectó una amenaza previa dirigida a la menor: “Devolvé lo que robaste”. Las hipótesis policiales señalan un posible vínculo del crimen con una banda narco .

La principal hipótesis del caso

La principal línea de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas narco. Las jóvenes habrían asesinadas durante una fiesta organizada por una banda vinculada a narcotraficantes de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también se rastrearon los celulares de las víctimas. Uno de los detenidos con antecedentes ligados a la venta de drogas en la zona.

Un audio clave en la investigación

Un audio enviado por una de las mujeres detenidas a su madre se convirtió en una pieza central del caso. En él, la mujer aseguró: “Me mandé una cagada, si me entrego explota todo”, reveló el periodista Diego Gabriele. Según la pesquisa, la vivienda había sido alquilada por un grupo narco del barrio 1-11-14, y se sospecha que las jóvenes fueron llevadas allí para mantener relaciones sexuales, lo que derivó en al menos dos homicidios.

Un vecino de la zona describió la propiedad como una casa grande con patio, habitada por jóvenes de unos 30 años, y aseguró que no se trataba de un aguantadero.