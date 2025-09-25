Triple crimen de las chicas de La Matanza: Habló el abuelo de dos de ellas y adelantó qué abogado podría representarlos

El hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en una casa de Florencio Varela destrozó a sus familias y sacudió a toda La Matanza . La confirmación llegó con la voz quebrada de Antonio, abuelo de Brenda y Morena, quien fue uno de los primeros en reconocer la tragedia y poner en palabras lo que nadie quería escuchar.

En ese contexto, también confirmó que la familia está en conversaciones con abogados de renombre para representarlos. En efecto, tanto Fernando Burlando como Daniel Llermanos se ofrecieron a acompañar la causa del triple crimen y ahora deberán definir quién los acompañará en este proceso.

Antonio se enfrentó a la prensa rodeado de vecinos y familiares que seguían de cerca cada paso de la investigación. Entre bronca y dolor, no solo habló del vacío que dejaron sus nietas, sino también de la crueldad con la que fueron asesinadas , y pidió que se haga justicia aunque admitió que no confía demasiado en las respuestas que pueda dar el sistema.

Con lágrimas y la voz tomada, Antonio fue directo: “Pasó el desenlace que no queríamos” , dijo frente a los micrófonos. Recordó que las jóvenes habían sido vistas por última vez en la rotonda de La Tablada, subiendo a una camioneta blanca, y cuestionó la falta de respuestas rápidas en los primeros días de la búsqueda.

El abuelo se refirió también a la brutalidad de los femicidios. Con una mezcla de rabia y tristeza, expresó: “Sacaron dos cositas hermosas de nuestra vida. ¿Ustedes saben el dolor que habrán sentido en sus cuerpos esas chiquitas?”. Cuando fue consultado por el futuro del hijo pequeño de Brenda, Antonio contó que el nene quedó al cuidado de la abuela materna. Con la voz rota, relató que el chico todavía llama a su madre por la noche. “Queremos a alguien que no afloje, porque esto no puede quedar así”, señaló luego en relación a la causa y a los posibles abogados que los representen.

imputados la matanza Gentileza: 0264 Noticias

Cómo sigue la investigación del triple crimen

El caso avanza con varias hipótesis abiertas. Por ahora, hay cuatro detenidos, entre ellos una pareja de nacionalidad peruana, presuntamente vinculada a la casa donde se encontraron los cuerpos. La Justicia investiga la pista narco con conexiones en la zona de Villa 1-11-14.

Los investigadores llegaron al lugar gracias al rastro de uno de los celulares de las víctimas, que impactó en una antena cercana. Al ingresar a la vivienda de Florencio Varela, se toparon con un fuerte olor a lavandina y manchas de sangre, signos de que habían intentado limpiar la escena. Ahora, se sabe que el asesinato de las tres chicas fue una advertencia para el mundo narco. La transmisión de su tortura y ejecución en vivo fue un mensaje que no quedó únicamente en la zaña contra las jovencitas. Fue una amenaza explícita en código narco.

Mientras tanto, la familia sigue exigiendo respuestas claras. El padre de Brenda fue tajante: “Yo los voy a encontrar. No soy un pibe tranquilo y conozco todo esto”, aseguró, dejando ver la desconfianza hacia la investigación oficial. La causa, a cargo del fiscal Gastón Dupláa, todavía tiene muchas piezas por encajar. En medio de la incertidumbre, el dolor de las familias se mezcla con la necesidad de justicia y la decisión de contar con un abogado de peso que empuje el caso hasta las últimas consecuencias.