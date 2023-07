Digitalización de las operaciones: un cambio de era en la industria del gas

La digitalización de las operaciones comerciales y administrativas cambió para siempre la industria del gas. Si bien esto podría decirse de muchas otras industrias, en ésta en particular los cambios fueron tan abruptos y rápidos que parecen de otro siglo las prácticas que fueron tan comunes hasta hace unos pocos años. La pandemia aceleró una transformación que ya venía sucediendo y, después, cuando nuestras vidas se comenzaron a normalizar, todas las compañías entendimos que no había forma de volver atrás, porque los beneficios directos e indirectos que trajo aparejada la irrupción de la tecnología son tan significativos, que ya no es posible desandar el camino. Veamos cuatro casos que lo ejemplifican.