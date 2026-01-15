Dolor por la muerte de un joven en Tucumán que fue ejecutado en un robo + Seguir en









En el hecho, que quedó registrado por las cámaras de seguridad, se ve como dos adolescentes en moto lo sorprendieron al chico, le robaron y le dispararon en la cabeza a sangre fría, pese a no resistirse.

Dos ladrones menores de edad asesinaron de un disparo en la cabeza a un joven para robarle.

Dolor por la muerte de un joven en Tucumán que fue ejecutado en un roboLa ciudad tucumana de Alderetes se encuentra conmocionada tras el asesinato de un joven de 21 años al que dos adolescentes lo interceptaron para robarle y le dispararon en la cabeza. “Era un niño sin maldad, nunca trajo un problema a casa. No se metía con nadie”, dijo Marisel al recordar a su hermano Joaquín Ibarra.

En el hecho, que quedó registrado por las cámaras de seguridad, se ve como dos adolescentes en moto lo sorprendieron mientras el joven esperaba para entrar a la casa de un amigo. Pese a que el joven no opuso resistencia ante el ataque, uno de los delincuentes le disparó a quemarropa.

“No se resistió nunca. Llevaba un pantalón y una remera en la bolsita (que le robaron). No había necesidad de matarlo. ¿Cómo hago yo para seguir? Lo necesito, necesito a mi hermano, necesito su abrazo. Necesito justicia", apuntó la hermana de la víctima.

joaquin-ibarra Por su parte, la madre del joven agregó: “Solamente pido justicia. He luchado tanto en la vida para criarlo, para que en menos de cinco minutos que haya salido de casa me lo maten.

Joaquín Ibarra fue trasladado de urgencia al hospital Padilla, donde falleció alrededor de las 5 de la mañana debido a la gravedad de la herida. “No les ha temblado el pulso para matarlo a mi hermano. Necesito ayuda, necesito que esto no quede así. Lo mataron por matar, me lo quitaron. Me lo han arrebatado a mi niño. No empezaba a vivir, 21 años tenía”, concluyó la hermana.

Los dos delincuentes fueron atrapados Los delincuentes escaparon del lugar después de cometer el crimen y fueron detenidos horas después. En la audiencia, el auxiliar de fiscal Miguel Fernández dijo que las imágenes obtenidas por las cámaras fueron claves para identificar a los sospechosos. Los acusados son menores de 17 años y de 16 años. Ambos adolescentes fueron acusados de homicidio agravado criminis causa, en carácter de coautores. El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, a cargo de María del Carmen Reuter. En una audiencia realizada por requerimiento del Ministerio Público Fiscal, se formalizó la investigación y se solicitaron medidas cautelares para los detenidos. El juez interviniente accedió al pedido de la fiscalía y ordenó el alojamiento de los imputados en el Instituto Roca por un plazo de cuatro meses, mientras la causa sigue su curso.

