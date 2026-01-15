EEUU concretó la primera venta de petróleo venezolano: "Es un acuerdo histórico"

Desde la Casa Blanca aseguraron que las compañías petroleras "listas y dispuestas" para invertir en Venezuela. Por ahora, Washington no detalló cómo se distribuirán los fondos ni cómo serán utilizados.

EEUU concretó la primera venta de petróleo de Venezuela y desde la Casa Blanca presentaron la operación como un "acuerdo energético histórico". Además, aseguraron que petroleras se encuentran listas para invertir en el país, durante la presidencia interina de Delcy Rodríguez.

Tras la transacción, fuentes de Washington sostuvieron que el equipo de Trump mantiene conversaciones con compañías petroleras "listas y dispuestas" para realizar inversiones "sin precedentes" para recuperar la infraestructura petrolera venezolana.

Los ingresos de esta primera tanda fueron depositados en cuentas bancarias bajo control del gobierno estadounidense , incluida una cuenta principal en Qatar.

Este país fue escogido como sede "neutral" para canalizar los fondos con supervisión de Washington y reducir el riesgo de que terceros intenten embargarlos o bloquearlos , añadieron funcionarios en cita a ANSA.

En ese marco, la portavoz Taylor Rogers enmarcó el entendimiento dentro de la estrategia de seguridad regional del gobierno, con el argumento de "proteger" al hemisferio occidental del accionar de narcotraficantes, redes criminales y adversarios extranjeros.

Además, afirmó que se trata de “un acuerdo energético histórico con Venezuela que beneficiará a los pueblos estadounidense y venezolano”.

La ingeniería financiera se vincula con la necesidad de operar en un terreno legal complejo: Venezuela continúa afectada por sanciones y restricciones que dificultan transacciones internacionales y exponen a eventuales acciones judiciales o reclamos de acreedores.

Un reporte especializado del mercado energético señaló que, por ahora, Washington no detalló con precisión cómo se distribuirán los fondos ni bajo qué reglas podrían ser utilizados. En paralelo, el acuerdo marca un giro relevante en la relación energética bilateral: el entendimiento contempla la colocación de crudo venezolano en mercados habilitados por Washington, mientras se exploran mecanismos para destrabar la inversión y capacidad operativa en campos e infraestructura.

El Financial Times añadió que el plan discutido incluye exportaciones potenciales de decenas de millones de barriles y el interés de grandes compañías por expandir o reactivar operaciones, aunque el volumen y el ritmo dependerán de condiciones legales, logísticas y de seguridad.

En el plano geopolítico, el entendimiento también responde a intereses estratégicos de Washington en el hemisferio occidental, en un contexto de competencia con actores como China, Rusia e Irán, que ampliaron su presencia económica y energética en Venezuela durante los años de mayor aislamiento.

Funcionarios estadounidenses sostienen que el nuevo esquema permite a EEUU reordenar el flujo del crudo venezolano y limitar la influencia de potencias extrahemisféricas, entre otros.

Venezuela confirmó que negocia con EEUU la venta de petróleo tras anuncio de Donald Trump

Apenas días después de la captura y extracción de Nicolás Maduro y del anuncio de Donald Trump sobre la importación de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo provenientes de Venezuela, la empresa estatal PDVSA confirmó que negocia con Estados Unidos la venta de crudo.

Mediante un comunicado, la compañía venezolana dio a conocer que inició la conversación para concretar la comercialización de "volúmenes de petróleo" hacia el continente norteamericano "en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países".

“Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes", informaron.