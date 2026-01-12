Alarma en provincias: paralizan la actividad de una textil en Tucumán y crece la preocupación en industriales de Salta y Chaco Por David Correa + Seguir en









Hilado SA suspendió a 130 empleados y se teme por el futuro de la planta. “El Gobierno apuntan a primarizar la economía, producir solamente alimentos básicos y que lo demás venga de afuera”, sostuvo el presidente de la Unión Industrial del Chaco (UICH), Aldo Kastón.

Hilados SA Tucumán forma parte del Grupo TN Platex, que la semana cerró una sección de una "planta hermana" en La Rioja.

La actividad industrial no atraviesa su mejor momento en las provincias y la textil muestra señales de crisis. En las últimas horas se confirmó que en Tucumán suspendió toda su producción la planta Hilados SA y se teme por el futuro laboral de sus 130 trabajadores. Mientras tanto, dos referentes de entidades han encendido alarmas sobre el sector. El vicepresidente de la Unión Industrial de Salta (UISalta), Julio Fazio, advirtió sobre "una caída interanual del 8% en la producción industrial y es preocupante"; en tanto, el presidente de la Unión Industrial del Chaco (UICH), Aldo Kastón, describió a esta etapa como de "desguace de la industria, cuyo objetivo es solo producir alimentos".

Hilados SA, del Grupo TN Platex, se encuentra ubicada en la localidad de Los Gutiérrez, al este de la provincia, en cercanías de la capital tucumana. Lo que era un rumor entre la dotación de trabajadores se confirmó esta semana al comunicarse de manera oficial, según supo Ámbito, que la fábrica paralizará todas sus máquinas hasta el 28 de febrero debido a la caída de la demanda. La marca se especializa en producir tejidos para pantalones, lonas, telas para tapicería, camisería y blanquería, como sábanas, manteles, toallas. Solo quedará en el establecimiento una dotación mínima, de alrededor de 15 operarios, para tareas de mantenimiento.

Para el resto de la planta, que cuenta con una dotación de 131 empleados, el futuro es incierto. En principio, se aclaró, habrá una reducción salarial del 25% para los suspendidos pero "se teme que haya despidos si la situación de emergencia no se revierte". La preocupación se debe al cierre en La Rioja, la semana pasada, de una sección en la "planta hermana" del mismo grupo que funciona en el Parque Industrial, que supuso el despido de 70 empleados. Solo quedó activa el área de Hilandería, en la que hay 60 operarios, según se confirmó a Ámbito desde la Federación Obrera de la Industria del Vestido y Afines (Foniva).

Preocupación dirigencial Julio Fazio, de UISalta, remarcó que el escenario de cierres de plantas, disminución de las operaciones y recortes de personal impactan de lleno y generan inquietud, aunque persisten expectativas de mejora. "Es preocupante pero uno está a la espera de que este 2026 sea, de alguna manera, el año de la economía real, un año donde se empiece a ver más movimiento en la calle y mayor capacidad de consumo, expresó durante una entrevista radial en "Informate Salta". Explicó que la inestabilidad de los últimos meses retrajo el consumo: "Tuvimos dos meses y medio de una inestabilidad cambiaria y financiera que hace que la actitud de compra de los consumidores sea muy defensiva".

Sobre las perspectivas para este año, Fazio expresó que espera algo de previsibilidad. "Necesitamos generar reformas que mejoren la competitividad, reformas impositivas y también se habla mucho de la reforma laboral, pero si hay algo que necesitamos los que vivimos en la economía real es que la gente tenga capacidad de consumo", cerró.

industria textil La industria textil atraviesa un momento complejo en las provincias norteñas. Pexels. Desde la provincia vecina de Chaco, ambas divididas por la línea recta artificial conocida como la Línea Barilari, el presidente de la Unión Industrial (UICH), Aldo Kastón, manifestó que la actual gestión económica no solo descuida a la industria, sino que busca un retorno a un modelo de exportación primaria que el país ya sufrió. "Todos estos acuerdos que se hacen, incluso a nivel internacional, apuntan básicamente a primarizar cada vez más la economía. O sea, producir solamente alimentos básicos y que lo demás venga todo de afuera", analizó, y agregó que "se está repitiendo una receta histórica, en donde el valor agregado es visto como un estorbo para el flujo financiero". El dirigente, en diálogo con Diario Norte, lamentó la pérdida de terreno en sectores en los que Chaco había logrado grandes avances. "Se había logrado un alto nivel de industria en varios rubros, como en la producción de papel, tela y algodón; faltaban detalles pero era un proceso". Ese proceso, según describió, se encuentra en estado de parálisis o retroceso. "Habíamos alcanzado la instalación de una planta para producir papel kraft, de embalaje para cajas de cartón, pero se eliminó, eso ya no funciona a nivel nacional". "La realidad muestra que solo parte de la industria está funcionando a pleno, otras siguen con el personal que les quedó pero la que se cierra no vuelve a abrir más", lamentó.

