La Ciudad desplegará un operativo especial en 177 puntos ante la llegada de "El Niño"

El plan contempla alertas meteorológicas, monitoreo de zonas de riesgo y presencia territorial en las 15 comunas. El SMN anticipó que el fenómeno podría intensificarse entre septiembre y octubre.

El operativo tendrá puestos fijos y móviles distribuidos en las 15 comunas porteñas.

El Gobierno porteño implementará un plan especial de prevención y respuesta ante las tormentas intensas previstas por el fenómeno de “El Niño” . El operativo abarcará 177 puntos estratégicos , entre pasos bajo nivel, puentes, estaciones de bombeo, desagües y sectores con riesgo de anegamiento.

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La medida responde a las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipó una mayor frecuencia de lluvias persistentes y estimó que el fenómeno podría alcanzar mayor intensidad entre septiembre y octubre.

El despliegue comprenderá 83 puestos fijos en pasos bajo nivel y puentes y 94 puntos dinámicos para controlar desagües, estaciones de bombeo y posibles acumulaciones de agua. La cobertura alcanzará a las 15 comunas porteñas.

“Tenemos la capacidad para anticiparnos, trabajar en equipo y de manera coordinada con todas las áreas del Gobierno. Nuestra prioridad es estar donde el vecino nos necesita ”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, durante una reunión de Gabinete en Parque Patricios.

Además del operativo de emergencia, la administración porteña anunció que acelerará la ejecución de 14 obras pluviales e hidráulicas . Desde el inicio de la gestión se realizaron 64 intervenciones de ampliación, adecuación, reparación y limpieza de la red, junto con la instalación de más de 13 kilómetros de nuevos conductos.

Entre los trabajos finalizados se encuentran los túneles aliviadores de Crisólogo Larralde y Ciudad de la Paz, destinados a mejorar el drenaje en Parque Saavedra y la avenida Cabildo. También se amplió el reservorio del Parque Sarmiento, con una capacidad equivalente a unas 100 piscinas olímpicas.

En la zona sur, las inversiones se concentran en las cuencas de los arroyos Cildañez y San Pedrito, con obras destinadas a reducir los anegamientos en Flores, Parque Avellaneda, Villa Lugano y Villa Soldati.

“Sabemos que este es un fenómeno que no podemos evitar. Pero sí podemos poner todo nuestro esfuerzo, coordinación y trabajo para cuidar a cada porteño”, sostuvo Macri.

Cómo se activará el operativo

El plan será dirigido desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de Defensa Civil y se pondrá en marcha de forma escalonada, según los niveles de alerta emitidos por el SMN.

La primera instancia será de preparación y recorrido preventivo. Con una alerta amarilla se reforzará el seguimiento, mientras que ante una alerta naranja los equipos serán enviados a los 177 puntos asignados. Si el nivel sube a rojo, podrán incorporarse nuevos lugares de cobertura.

El director del operativo también podrá elevar el grado de activación cuando las mediciones de los arroyos, los avisos a corto plazo o los reportes territoriales indiquen un riesgo mayor al previsto.

El esquema articula el trabajo de diez organismos porteños, entre ellos Defensa Civil, Bomberos de la Ciudad, Policía, Tránsito, Hidráulica, AUSA y áreas comunales. Cada punto tendrá un responsable encargado de informar en tiempo real sobre la situación.

Las autoridades advirtieron que “El Niño” puede provocar lluvias superiores a las habituales, tormentas con ráfagas y grandes acumulaciones de agua en períodos breves. El impacto también podría agravarse por las sudestadas sobre el Río de la Plata, que dificultan el escurrimiento del sistema pluvial.