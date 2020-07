Pesimismo: los padres que buscan educar a sus hijos para emigrar

Si bien es común hablar de los argentinos que deciden probar suerte en otras tierras hay un fenómeno que se percibe con mayor frecuencia y es la de los padres que educan a sus hijos para emigrar. Lo más llamativo es que algo que solía comenzar a plantearse en los últimos años del secundario y, abiertamente, en la elección de una carrera universitaria, es un tema prioritario en edades más tempranas. Ya en los primeros años de escolaridad.

“No tenemos estadísticas ni datos ciertos porque no está dentro de nuestro alcance pero es cierto que es un tema recurrente en las charlas que tenemos con los padres. La idea de brindarle una buena educación para que tengan las mejores herramientas para desarrollarse fuera de la Argentina es algo que se escucha hoy desde los primero grados. Años atrás no era tan marcado” explicó la directora de un colegio de la zona norte del gran Buenos Aires.

En charlas de familia o de amigos, en reuniones sociales, en distintos ámbitos, se puede confirmar esta realidad.

“Claramente, hay una tendencia de darle a los hijos una educación globalizada. En nuestro caso, formamos profesionales con esa visión. Muchos padres buscan ese objetivo, no sólo en el nivel universitario, sino desde el comienzo de la educación al elegir un colegio bilingüe” explicó a Ámbito Romina Cavalli, vicerrectora académica de la Universidad del Salvador

Días atrás se publicó una encuesta de la consultora Randstad que señalaba que el 84% de los argentinos estaba dispuesto a emigrar. También es información de estos días el caso de muchas personas que están decidiendo irse a vivir a Uruguay, para citar un fenómeno reciente que se suma a destinos tradicionales como Europa, Estados Unidos o Australia. La noticia del crecimiento de la demanda de ciudadanías como la italiana es otra muestra del deseo de saltar fronteras. Pero no todos pueden hacerlo. Por no tener oportunidades laborales, por cuestiones económicas, por una edad difícil para la aventura, hay muchas personas que descartan el exilio propio pero proyectan en sus hijos sueños personales.

Son, en general, integrantes de una clase media que sufre la constante caída de su calidad de vida aunque, desde ya, no sólo priva la cuestión material. “Tenemos una posición económica razonable, aunque es cierto que cada vez es más difícil de sostener, pero el problema va más allá. Hay una degradación social, una falta de expectativas, un aumento de la inseguridad que no permiten imaginar el futuro con optimismo. Ojalá pudiéramos irnos ya, pero no es fácil.

Por eso, queremos darle a nuestras hijas una educación que les sirva para que tengan opciones de elegir dónde vivir” reconoció Paula, mamá de dos nenas que cursan el primario en uno de los colegios más importantes de Belgrano.

Florencia es mamá de una adolescente de 15 años que ya tiene planeado trasladarse a Estados Unidos cuando termine el secundario. “A Candela siempre le gustó la equitación. Lo practica desde muy chica y quiere perfeccionarse en el exterior. La cultura ecuestre de la Argentina hace que los jóvenes que se dedican a esa actividad tengan muchas oportunidades laborales en Estados Unidos. Con su papá, desde hace unos años, siempre pensamos que lo mejor era que emigrara para tener un futuro mejor” señaló Florencia.