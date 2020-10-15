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Una por una, cuáles son las escuelas privadas habilitadas por la Ciudad

Información General

Los establecimientos podrán comenzar con las actividades de revinculación para los últimos años del primario y secundario a partir de este viernes.

Unas 169 escuelas del ámbito privado que reciben a alumnos del primario y secundario podrán comenzar con las actividades educativas desde este viernes, de acuerdo a lo confirmado por el Ministerio de Educación porteño a este medio.

Estos colegios le expresaron a la Dirección de Educación de Gestión Privada tener las condiciones para cumplir con el protocolo de vuelta a la presencialidad.

El listado completo

*Primaria:

ESCUELA INTEGRAL PROF. JAIM WEITZMAN

INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL

INSTITUTO FELICIA RAMÓN DE PALACIOS

NUESTRA SEÑORA DE LA DIVINA PROVIDENCIA

INSTITUTO PARROQUIAL MADRE DE DIOS

INSTITUTO SAN JOSÉ DE FLORES

INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL

INSTITUTO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LOS MILAGROS DE CAACUPÉ

SAN MARTÍN DE LOS CAMPOS

COLEGIO INTERNACIONAL DE LAS ISLAS

INSTITUTO MARTIN BUBERARLENE FERN

ESCUELA COMUNITARIA ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESÚS

INSTITUTO CRISTIANO EVANGÉLICO DEVOTO

COLEGIO DE LOS NIÑOS

INSTITUTO HANS CHRISTIAN ANDERSEN

AEQUALIS

INSTITUTO ESPAÑOL VIRGEN DEL PILAR

ESCUELA DEL MIRADOR

COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER

ASOCIACIÓN COMUNIDAD ISRAELITA SEFARADÍ ARGENTINA

INSTITUTO SAN ANTONIO DE DEVOTO

INSTITUTO SAN MATEO

AMAPOLA

COLEGIO CARDENAL COPELLO

INSTITUTO LANGE LEY

COLEGIO PALERMO CHICO

COLEGIO BETH

COLEGIO BILINGE ARMONIA

INSTITUTO JUANA DE ARCO

COLEGIO LOS ROBLES

INSTITUTO CASA DE LA EDUCACIÓN

CENTRO EDUCATIVO TORATENU

NUEVA ESCUELA MODELO INTERNACIONAL

CENTRO EDUCATIVO ARQUIDIOCESANO ESPI­RITU SANTO

INSTITUTO NATAN GESANG

EUSKAL ECHEA

DR. HERZL

TEL AVIV CENTRAL DE EDUCACIÓN INTEGRAL

INSTITUTO SAN FELIPE NERI

COLEGIO AULA NUEVA

CAROLINA ESTRADA DE MARTÍNEZ

INSTITUTO SANTA MARÍA DE NAZARETH

INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN DE LOS PATRIOTAS

NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO

J.N. BIALIK

INSTITUTO SIR THOMAS MALORY

INSTITUTO RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

COLEGIO INTEGRAL CABALLITO

TIERRA NUEVA

COLEGIO F.A.S.T.A. SAN VICENTE DE PAUL

INSTITUTO NUEVOS AIRES

ESCUELA ARGENTINA

INSTITUTO MARÍA ANA MOGAS

REGINA VIRGINUMCREA

ESCUELA PRIMARIA DR. RAUL JUAN GANDINI

INSTITUTO SAN PATRICIO

INSTITUTO CEFERINO NAMUNCURÁ

ESCUELA TÉCNICA ORT

INSTITUTO SCHOLEM ALEIJE

MINSTITUTO PLATERILLO

INSTITUTO COMUNICACIONES

INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

INSTITUTO PRIVADO DAVID WOLFSOHN

LOMAS DE NUÑEZ

INSTITUTO BELGRANO UNO

INSTITUTO SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN

COLEGIO SAN MARTÍN DE TOURS (MUJERES)

HOGAR CASA DE MISERICORDIA

INSTITUTO PRIVADO COMUNIDAD FILII DEI

PESTALOZZI

SANTA CATALINA DE BELGRANO

INSTITUTO BET EL

ESCUELA DEL JACARANDÁ

SEPTIEMBRE

INSTITUTO BELGRANO DAY SCHOOL

ESCUELA TÉCNICA ORT Nº 2

COLINA DE ROBLE

CONSTANZA RAMOS MEJÍA DE BUNGE

LICEO FRANCO ARGENTINO JEAN MERMOZ

ESCUELA ARGENTINA MODELO

COLEGIO JESÚS MARÍA

INSTITUTO LEONARDO SWORN

ESCUELA BAMI MARC CHAGALL

INSTITUTO VALLE GRANDE

INSTITUTO MARIANISTA

INSTITUTO SAINT EXUPERY

INSTITUTO CALASANZ

*Secundario:

INSTITUTO CAROLINA ESTRADA DE MARTINEZ

COLEGIO LAS CUMBRES

COLEGIO BAYARD

COLEGIO CARDENAL COPELLO

ESCUELA CANGALLO

COLEGIO LOS ROBLES

ESCUELA TÉCNICA ORT Nº 2

JOSE MANUEL ESTRADA

INSTITUTO FEDERICO G. FROEBEL

JESUS MARIA DE SAN VICENTE DE PAUL

COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER

INSTITUTO SAINT EXUPERY

ASOCIACIÓN COMUNIDAD ISRAELITA SEFARADÍ ARGENTINA

EUSKAL ECHE

ECOS ESCUELA SECUNDARIA

ESCUELA TÉCNICA ORT

COLEGIO INTERNACIONAL DE LAS ISLAS

INSTITUTO JUANA DE ARCO

COLEGIO TARBUT

ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

INSTITUTO PRIVADO CASA DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO PESTALOZZI

SANTA CATALINA DE BELGRANO

ESCUELA SECUNDARIA INTEGRAL SCHOLEM ALEIJEM

SANTA MARGARITA

INSTITUTO CHAMPAGNAT

INSTITUTO SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN

COLEGIO MASTER

INSTITUTO LANGE LEY

INSTITUTO PRIVADO DAVID WOLFSOHN

INSTITUTO PRIVADO F.A.S.T.A. CATHERINA

INSTITUTO SAN VICENTE DE PAULA

INSTITUTO POLITECNICO MODELO

COLEGIO DEL LIBERTADOR

INSTITUTO PRIVADO COMUNIDAD FILII DEI

INSTITUTO E.S.B.A. FLORES

ESCUELA CRISTIANA EVANGELICA ARGENTINA

LUIS A. HUERGO

COLEGIO LIMERICK

INSTITUTO SAN FELIPE NERII

NSTITUTO AMANECER

INSTITUTO MARTIN BUBER

INSTITUTO TORATENU

INSTITUTO LUJAN PORTEÑO

INSTITUTO SAN JOSÉ DE FLORES

INSTITUTO ESBA - VILLA LUGANO

INSTITUTO COMUNICACIONES

INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

INSTITUTO MARIANISTA

INSTITUTO ORSINO

CALASANZA

COLEGIO DEL SALVADOR

INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA

INSTITUTO PRIVADO DE LA SALLE

INSTITUTO PRIVADO NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA

COLEGIO DE LOS NIÑOS

INSTITUTO SAN TARSICIO

COLEGIO SAN MIGUEL

INSTITUTO PRIVADO COLINA DE ROBLE

INSTITUTO ARGENTINO GALLEGO SANTIAGO APÓSTOL

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE BUENOS AIRES

COLEGIO PALERMO CHICO

INSTITUTO BELGRANO UNO

INSTITUTO SANTA MARÍA DE NAZARETH

NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO

INSTITUTO NUEVOS AIRES

INSTITUTO CEFERINO NAMUNCURÁ

INSTITUTO LEONARDO SWORN

MONSEÑOR ANEIROS DE SAN JOSÉ

ESCUELA DEL MIRADOR

INSTITUTO CORAZÓN DE MARÍA

INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN DE LOS PATRIOTAS

INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LAS GRACIAS

ESCUELA TECNICA PHILIPS ARGENTINA

INSTITUTO MARÍA ANA MOGAS

COLEGIO PAIDEIA

INSTITUTO ZACCARIA

INSTITUTO MEGLY

COLEGIO SAN ANTONIO DE DEVOTO

INSTITUTO PRIVADO WASHINGTON SCHOOL

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