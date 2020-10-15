Una por una, cuáles son las escuelas privadas habilitadas por la Ciudad
Los establecimientos podrán comenzar con las actividades de revinculación para los últimos años del primario y secundario a partir de este viernes.
Unas 169 escuelas del ámbito privado que reciben a alumnos del primario y secundario podrán comenzar con las actividades educativas desde este viernes, de acuerdo a lo confirmado por el Ministerio de Educación porteño a este medio.
Estos colegios le expresaron a la Dirección de Educación de Gestión Privada tener las condiciones para cumplir con el protocolo de vuelta a la presencialidad.
El listado completo
*Primaria:
ESCUELA INTEGRAL PROF. JAIM WEITZMAN
INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL
INSTITUTO FELICIA RAMÓN DE PALACIOS
NUESTRA SEÑORA DE LA DIVINA PROVIDENCIA
INSTITUTO PARROQUIAL MADRE DE DIOS
INSTITUTO SAN JOSÉ DE FLORES
INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL
INSTITUTO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LOS MILAGROS DE CAACUPÉ
SAN MARTÍN DE LOS CAMPOS
COLEGIO INTERNACIONAL DE LAS ISLAS
INSTITUTO MARTIN BUBERARLENE FERN
ESCUELA COMUNITARIA ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESÚS
INSTITUTO CRISTIANO EVANGÉLICO DEVOTO
COLEGIO DE LOS NIÑOS
INSTITUTO HANS CHRISTIAN ANDERSEN
AEQUALIS
INSTITUTO ESPAÑOL VIRGEN DEL PILAR
ESCUELA DEL MIRADOR
COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER
ASOCIACIÓN COMUNIDAD ISRAELITA SEFARADÍ ARGENTINA
INSTITUTO SAN ANTONIO DE DEVOTO
INSTITUTO SAN MATEO
AMAPOLA
COLEGIO CARDENAL COPELLO
INSTITUTO LANGE LEY
COLEGIO PALERMO CHICO
COLEGIO BETH
COLEGIO BILINGE ARMONIA
INSTITUTO JUANA DE ARCO
COLEGIO LOS ROBLES
INSTITUTO CASA DE LA EDUCACIÓN
CENTRO EDUCATIVO TORATENU
NUEVA ESCUELA MODELO INTERNACIONAL
CENTRO EDUCATIVO ARQUIDIOCESANO ESPIRITU SANTO
INSTITUTO NATAN GESANG
EUSKAL ECHEA
DR. HERZL
TEL AVIV CENTRAL DE EDUCACIÓN INTEGRAL
INSTITUTO SAN FELIPE NERI
COLEGIO AULA NUEVA
CAROLINA ESTRADA DE MARTÍNEZ
INSTITUTO SANTA MARÍA DE NAZARETH
INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN DE LOS PATRIOTAS
NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO
J.N. BIALIK
INSTITUTO SIR THOMAS MALORY
INSTITUTO RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
COLEGIO INTEGRAL CABALLITO
TIERRA NUEVA
COLEGIO F.A.S.T.A. SAN VICENTE DE PAUL
INSTITUTO NUEVOS AIRES
ESCUELA ARGENTINA
INSTITUTO MARÍA ANA MOGAS
REGINA VIRGINUMCREA
ESCUELA PRIMARIA DR. RAUL JUAN GANDINI
INSTITUTO SAN PATRICIO
INSTITUTO CEFERINO NAMUNCURÁ
ESCUELA TÉCNICA ORT
INSTITUTO SCHOLEM ALEIJE
MINSTITUTO PLATERILLO
INSTITUTO COMUNICACIONES
INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
INSTITUTO PRIVADO DAVID WOLFSOHN
LOMAS DE NUÑEZ
INSTITUTO BELGRANO UNO
INSTITUTO SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN
COLEGIO SAN MARTÍN DE TOURS (MUJERES)
HOGAR CASA DE MISERICORDIA
INSTITUTO PRIVADO COMUNIDAD FILII DEI
PESTALOZZI
SANTA CATALINA DE BELGRANO
INSTITUTO BET EL
ESCUELA DEL JACARANDÁ
SEPTIEMBRE
INSTITUTO BELGRANO DAY SCHOOL
ESCUELA TÉCNICA ORT Nº 2
COLINA DE ROBLE
CONSTANZA RAMOS MEJÍA DE BUNGE
LICEO FRANCO ARGENTINO JEAN MERMOZ
ESCUELA ARGENTINA MODELO
COLEGIO JESÚS MARÍA
INSTITUTO LEONARDO SWORN
ESCUELA BAMI MARC CHAGALL
INSTITUTO VALLE GRANDE
INSTITUTO MARIANISTA
INSTITUTO SAINT EXUPERY
INSTITUTO CALASANZ
*Secundario:
INSTITUTO CAROLINA ESTRADA DE MARTINEZ
COLEGIO LAS CUMBRES
COLEGIO BAYARD
COLEGIO CARDENAL COPELLO
ESCUELA CANGALLO
COLEGIO LOS ROBLES
ESCUELA TÉCNICA ORT Nº 2
JOSE MANUEL ESTRADA
INSTITUTO FEDERICO G. FROEBEL
JESUS MARIA DE SAN VICENTE DE PAUL
COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER
INSTITUTO SAINT EXUPERY
ASOCIACIÓN COMUNIDAD ISRAELITA SEFARADÍ ARGENTINA
EUSKAL ECHE
ECOS ESCUELA SECUNDARIA
ESCUELA TÉCNICA ORT
COLEGIO INTERNACIONAL DE LAS ISLAS
INSTITUTO JUANA DE ARCO
COLEGIO TARBUT
ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
INSTITUTO PRIVADO CASA DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO PESTALOZZI
SANTA CATALINA DE BELGRANO
ESCUELA SECUNDARIA INTEGRAL SCHOLEM ALEIJEM
SANTA MARGARITA
INSTITUTO CHAMPAGNAT
INSTITUTO SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN
COLEGIO MASTER
INSTITUTO LANGE LEY
INSTITUTO PRIVADO DAVID WOLFSOHN
INSTITUTO PRIVADO F.A.S.T.A. CATHERINA
INSTITUTO SAN VICENTE DE PAULA
INSTITUTO POLITECNICO MODELO
COLEGIO DEL LIBERTADOR
INSTITUTO PRIVADO COMUNIDAD FILII DEI
INSTITUTO E.S.B.A. FLORES
ESCUELA CRISTIANA EVANGELICA ARGENTINA
LUIS A. HUERGO
COLEGIO LIMERICK
INSTITUTO SAN FELIPE NERII
NSTITUTO AMANECER
INSTITUTO MARTIN BUBER
INSTITUTO TORATENU
INSTITUTO LUJAN PORTEÑO
INSTITUTO SAN JOSÉ DE FLORES
INSTITUTO ESBA - VILLA LUGANO
INSTITUTO COMUNICACIONES
INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
INSTITUTO MARIANISTA
INSTITUTO ORSINO
CALASANZA
COLEGIO DEL SALVADOR
INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA
INSTITUTO PRIVADO DE LA SALLE
INSTITUTO PRIVADO NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA
COLEGIO DE LOS NIÑOS
INSTITUTO SAN TARSICIO
COLEGIO SAN MIGUEL
INSTITUTO PRIVADO COLINA DE ROBLE
INSTITUTO ARGENTINO GALLEGO SANTIAGO APÓSTOL
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE BUENOS AIRES
COLEGIO PALERMO CHICO
INSTITUTO BELGRANO UNO
INSTITUTO SANTA MARÍA DE NAZARETH
NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO
INSTITUTO NUEVOS AIRES
INSTITUTO CEFERINO NAMUNCURÁ
INSTITUTO LEONARDO SWORN
MONSEÑOR ANEIROS DE SAN JOSÉ
ESCUELA DEL MIRADOR
INSTITUTO CORAZÓN DE MARÍA
INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN DE LOS PATRIOTAS
INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LAS GRACIAS
ESCUELA TECNICA PHILIPS ARGENTINA
INSTITUTO MARÍA ANA MOGAS
COLEGIO PAIDEIA
INSTITUTO ZACCARIA
INSTITUTO MEGLY
COLEGIO SAN ANTONIO DE DEVOTO
INSTITUTO PRIVADO WASHINGTON SCHOOL
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