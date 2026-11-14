Pluralismo educativo, un ADN de la educación en América

Buenos Aires fue sede de la primera consulta regional para elaborar los Principios Rectores del Pluralismo Educativo, con especialistas y referentes de cuatro países. El debate puso en el centro el rol de las familias, la libertad educativa y el protagonismo de las comunidades.

Hablar de Hispanoamérica es hablar de libertad y pluralidad. A pesar de una historia a veces agitada, cuando no convulsa, uno de los denominadores comunes de la región es que las palabras libertad y pluralidad forman una parte natural de la conversación pública. Para alguien que vive y forma parte de la región, quizá sea algo normal, pero para quien la visita, esta normalidad es una alegría.

En el campo de la educación, estas dos palabras también han formado parte de la conversación. Padres, comunidades, pueblos indígenas, un mosaico de comunidades religiosas y un debate pedagógico vivo hacen que la discusión educativa en la región no pueda concebirse de forma homogénea o monopolística. No quiero decir que no haya habido intentos en esa dirección, pero sí que se han revelado como contrarios a la propia naturaleza de la región.

Es en este marco donde podemos afirmar que la mayoría de las constituciones de la región reconocen explícitamente el pluralismo educativo. De Argentina a Chile, y de Perú a Uruguay, podemos encontrar esta libertad reconocida. Más impresionante aún es observar cómo esta libertad aparece recogida en no pocas constituciones históricas del siglo XIX, anteriores a los grandes tratados internacionales posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Estos grandes consensos regionales se consagran en el Protocolo de San Salvador , que afirma sin ambages el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, así como la libertad de los particulares para establecer y dirigir escuelas.

La semana pasada tuve el honor de moderar la consulta regional de América Latina de la iniciativa de los Principios Rectores del Pluralismo Educativo. Esta iniciativa internacional busca clarificar el marco de derechos humanos que rige los sistemas educativos en relación con el pluralismo educativo, el derecho a la educación como derecho cultural y los derechos de los padres.

Tras haber sometido el borrador a discusión en la ONU y la UNESCO, esta era la primera de las tres consultas regionales previstas -las siguientes tendrán lugar en África, Asia y Europa-.

La consulta se celebró el pasado 3 de noviembre en el centro de Buenos Aires y contó con la presencia de ministros y exministros de Educación de Argentina, Chile, Colombia y El Salvador, así como de académicos y miembros de la sociedad civil, entre los que cabe destacar a COORDIEP.

Fue muy interesante constatar algunas particularidades regionales en torno a ciertos consensos que no dejaron de repetirse y que marcaron el desarrollo de la consulta:

a) Las familias en el centro. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos.

Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. b) El pluralismo como fundamento de la democracia.

c) La comunidad como protagonista. La educación es una responsabilidad compartida. Familias, escuelas, sociedad civil e instituciones deben trabajar juntas para construir comunidades educativas sólidas y comprometidas con el bien común.

Estamos viviendo tiempos convulsos, en los que palabras como seguridad ganan peso frente a palabras como confianza. La consulta de la semana pasada fue un soplo de aire fresco. En ella, los principales expertos de la región nos recordaron a quienes coordinamos esta iniciativa que, en el campo de la educación, la clave es confiar. Confiar en las familias y en las comunidades.

Queda un año de trabajo para tener terminado el texto final de los Principios Rectores del Pluralismo Educativo, pero volvemos a casa contentos de comprobar que esta región no quiere simplemente vivir, sino que quiere vivir en libertad y respetando la diferencia. Y, es más, las aulas no pueden ser una excepción.

Director de Organización Internacional por el Derecho a la Educación y la Libertad de Enseñanza (OIDEL). Coordinador de la iniciativa internacional “Principios Rectores del Pluralismo Educativo”