Alerta sanitaria: en Argentina solo el 1,15% de la población dona sangre

Según el Ministerio de Salud de la Nación, el porcentaje está lejos del 3% al 5% considerado ideal. Desde el Hospital de Clínicas advierten sobre la necesidad de sumar voluntarios para garantizar las reservas destinadas a tratamientos y emergencias.

Solo el 1,15% de los argentinos dona sangre, una cifra muy por debajo de lo recomendado.

En Argentina, apenas e l 1,15% de la población dona sangre , según datos del Ministerio de Salud de la Nación . El porcentaje está muy por debajo del nivel recomendado, que debería ubicarse entre el 3% y el 5% . Desde el Hospital de Clínicas advierten que es necesario aumentar las donaciones voluntarias y habituales para garantizar las reservas y responder a las necesidades de los pacientes que requieren transfusiones.

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La sangre es un recurso indispensable para distintos tratamientos médicos y no puede reemplazarse por ningún producto artificial. Una sola donación puede beneficiar hasta a cuatro personas , ya que permite separar distintos componentes, como glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados.

Entre quienes necesitan transfusiones se encuentran pacientes que atraviesan tratamientos contra el cáncer, como cirugías o quimioterapia, personas con enfermedades hematológicas , como leucemia, linfoma y mieloma múltiple, y quienes deben someterse a intervenciones cardíacas o trasplantes de médula ósea. También pueden necesitar sangre las personas mayores que sufren fracturas de cadera y quienes atraviesan distintas emergencias médicas.

Desde el Hospital de Clínicas remarcan que la demanda es constante y que las reservas deben renovarse de manera permanente, ya que la sangre tiene un período limitado de conservación.

"La sangre se necesita permanentemente porque cualquiera de nosotros puede requerir recibir sangre por distintos motivos, ya sea en situaciones de emergencia o no, y debe poder contar con una transfusión en el momento que la requiere" , explicó Alejandra Vellicce (MN 96668), jefa del Departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas de la UBA.

La especialista también detalló la diferencia entre la cantidad de personas que se acercan a donar y las necesidades del centro médico. "En el Hospital de Clínicas el promedio de donantes es de 20 o 25 por día y se necesitan entre 40 y 45", señaló.

La donación de sangre en Argentina no alcanza el mínimo recomendado.

Cómo es el procedimiento para donar sangre

La donación es un proceso sencillo que lleva alrededor de 45 minutos. Al llegar al centro de salud, la persona debe presentar su DNI y completar el registro correspondiente. Después, se realiza una entrevista médica, se controlan la temperatura y la presión arterial y se efectúa un análisis para determinar el grupo sanguíneo.

Luego se extraen aproximadamente 450 mililitros de sangre. Para asistir en buenas condiciones, se recomienda descansar bien, desayunar, tomar suficiente líquido y evitar realizar actividad física antes de la extracción.

Una vez finalizada la donación, es importante mantenerse hidratado, evitar los esfuerzos físicos intensos, no fumar ni consumir alcohol y no levantar peso con el brazo utilizado durante el procedimiento.

La seguridad está garantizada mediante controles médicos, materiales estériles y estudios de laboratorio que permiten analizar la sangre y detectar posibles enfermedades, entre ellas VIH, hepatitis y Chagas.

Quiénes pueden ser donantes

Pueden donar sangre las personas de entre 18 y 65 años que gocen de buena salud y pesen más de 50 kilos. En caso de haberse realizado tatuajes o cirugías recientemente, deben esperar seis meses antes de acercarse a donar.

La frecuencia también depende del sexo. Según explicó Vellicce, los varones pueden donar cada tres meses, hasta cuatro veces por año, mientras que las mujeres pueden hacerlo cada cuatro meses, hasta tres veces al año.

Dónde se puede donar sangre en el Hospital de Clínicas

El Banco de Sangre del Hospital de Clínicas de la UBA funciona de lunes a sábados, entre las 8 y las 12.30. Para realizar la donación es necesario presentar el DNI.

Desde el centro de salud también recuerdan que, aunque no todas las personas estén en condiciones de donar, existen otras formas de colaborar, como compartir información sobre las campañas y promover la participación de nuevos donantes.