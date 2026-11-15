La tensión que se vuelve cotidiana: Javier Milei, Patricia Bullrich y Karina ante un 2027 que empezó antes de tiempo

La visita del Papa dejó secuelas en el Gobierno. Versiones encontradas en el oficialismo sobre cómo resolver la disputa con Bullrich y sobre los votos para aprobar la reforma política. Persisten las dudas entre los aliados. Neuquén adelantó el calendario electoral y entra en la ecuación de los planes de la Casa Rosada.

La política tiene sus propios calendarios, que rara vez coinciden con los que imaginan los gobiernos. Hay tiempos para gestionar, otros para confrontar y algunos que, sencillamente, se escapan de las manos. Javier Milei atraviesa una combinación de los tres: mientras intenta recuperar la iniciativa después de una visita papal que dejó más reproches que bendiciones , la disputa con Patricia Bullrich amenaza con convertirse en parte del paisaje cotidiano del oficialismo. Y cuando Karina Milei se dispone a ordenar el tablero electoral de 2027, los gobernadores empiezan a mover las piezas sin pedir permiso.

Se había adelantado en este espacio hace una semana: la visita del Papa se convertiría en un búmeran, por más mensajes optimistas que distribuyeran desde el oficialismo en la previa respecto de la palabra de León XIV. No fue abstracta, como imploraban, sino que apuntó sin dobles lecturas al corazón de la gestión libertaria . Discapacidad, universidades, desempleo, trabajo informal y justicia social formaron parte del menú del sucesor de Francisco.

Después de la partida del Papa, la Casa Rosada relativizó los mensajes del sumo pontífice y apostó a una pirueta discursiva que ensayaron, sin sonrojarse, algunas segundas líneas y dirigentes que están afuera de la gestión, pero que pujan por ingresar o retornar. Entre ellos, el humorista Diego Recalde y el exsecretario de Medios Javier Lanari, quien llegó a expresar que el pedido papal de una “economía al servicio de las personas” era equivalente a la prédica libertaria del equilibrio fiscal y la baja de la inflación.

Ya se analizó antes y durante la visita la incomodidad del Gobierno ante los discursos y homilías de León XIV, sereno y profundo. Una distancia que también se expresó, en términos de praxis, en la ausencia de Javier Milei en Luján y Córdoba . La forma de salir de los laberintos suele ser por arriba, y a eso apostó el Gobierno: dejar de dar pelea en la batalla perdida de la semántica religiosa para ponerse al frente de la ofensiva parlamentaria.

Pero allí se desciende de las alturas celestiales a uno de los círculos del infierno de Dante, acaso el octavo, donde en cada fosa se inscriben los tradicionales pecados de la política: desde los aduladores ya mencionados hasta los malos consejeros y los creadores de discordia. Un catálogo en el que cada quien puede encontrar su lugar.

Y en ese barro elemental, del que no escapa ningún espacio, volvió a revolcarse La Libertad Avanza, con mensajes contradictorios que expresan una tensión persistente. Una fricción que, de continuar sin resolución —que la cuerda no se rompa, pero que tampoco se afloje—, corre el riesgo de integrarse al paisaje cotidiano y, por lo tanto, perder efectividad. La pregunta que se hacen incluso dirigentes libertarios es: ¿a qué juegan Milei y Patricia Bullrich?

La interna libertaria también llegó a la prensa internacional. Este sábado, el Financial Times puso el foco en la disputa entre Milei y Bullrich, a quien presentó como la figura más popular del oficialismo. El diario británico citó una encuesta que ubica la imagen positiva de la senadora en el 46%, contra el 33% del Presidente, y reveló que algunos donantes ya la consideran una alternativa ante un eventual deterioro de las chances de reelección del libertario.

Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado.



Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando.



Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 12, 2026

La apuesta por Karina Milei

Para volver a imponer los términos y condiciones del debate público, apenas despegó rumbo a Perú el avión del papa León XIV, La Libertad Avanza anunció que este martes comenzará el debate en comisiones de la reforma política, cuyo objetivo central es suspender las PASO para obligar a los pendulantes a ir al pie de Karina y su lapicera y, al mismo tiempo, apostar a una dispersión peronista.

En la Casa Rosada, el jefe de Gabinete Diego Santilli gritó eufórico que ya estaban los votos y que era tiempo de acelerar. Convocó a gobernadores para la semana, con el fin de blindar adhesiones. Sin embargo, en el Congreso, en el entorno de la jefa de bloque en el Senado, insistían en que el proyecto todavía no tiene asegurado un final feliz para el oficialismo.

Senadores de LLA que no son karinistas ni bullrichistas creen que el juego sigue abierto y se muestran desconcertados. Advierten que los gobernadores que llegan al despacho de la Jefatura de Gabinete son, en su mayoría, los que ya están adentro, además de algunos otros que no incidirán en la votación porque carecen de legisladores propios en la Cámara alta.

La diferencia también se expresó antes, tras la foto de su propia mesa política que difundió Bullrich, en otro gesto de autonomía. Mientras un sector del Gobierno consideró que se había llegado al límite y que habría represalias, otro insistía en la necesidad de ofrecerle cuanto antes un lugar en la fórmula presidencial para 2027.

El propio Milei zigzagueó en ese tablero, si se leen sus posiciones en redes sociales, espacio donde el Presidente suele volcar sus pensamientos de manera más genuina y asidua. Primero, subió una historia en Instagram que generó especulaciones en La Libertad Avanza. “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”, decía la publicación. Sin nombre ni apellido, pero con elocuencia.

Sin embargo, más tarde se sumó a posteos que indicaban: “Cuando los que más militan que Bullrich rompa con Milei son periodistas es que sabés que esa fórmula te puede ganar en primera vuelta”. Luego, en la cadena de insinuaciones a través de las redes, Lilia Lemoine, la diputada que responde directamente al Presidente, sin intermediarios, comenzó una catarata de publicaciones agitando la fórmula Milei-Bullrich, bajo el supuesto de una victoria en primera vuelta.

Todo esto, claro, bajo el absurdo de realizar deducciones a partir de un juego adolescente de mensajes cifrados en Twitter e Instagram.

El primer punto, el éxito de la reforma política, tiene las contradicciones propias de un partido con intereses cruzados. “Las negras también juegan”, mencionaba un senador no libertario de buen vínculo con Bullrich, en referencia a la necesidad del peronismo de sostener las primarias para ordenar su propia interna.

Pero la resistencia a la reforma ya no se limita a los cálculos del PJ ni a las disputas dentro del oficialismo. El calendario electoral comenzó a correr antes de lo previsto y agregó un argumento inesperado a quienes se oponen a modificar las reglas.

Neuquén adelantó el 2027 y complicó los planes de Milei

Mientras el oficialismo intenta reescribir las reglas electorales, el calendario de 2027 ya comenzó a correr. Como informó Ámbito, Neuquén puso en marcha el cronograma para las elecciones del 14 de febrero, con cierre de alianzas el 4 de diciembre y presentación de candidaturas apenas una semana después. La decisión del gobernador Rolando Figueroa no solo adelantó la competencia provincial: también abrió un nuevo frente para la reforma política que impulsa la Casa Rosada.

En Neuquén explican, bajo estricta reserva, que la jugada de “Rolo” tuvo una motivación central: agarrar a todos desarmados. “No llegan”, sintetizan cerca del mandatario. La aceleración dejó a las principales fuerzas opositoras sin margen para ordenar sus estructuras, definir candidaturas y construir acuerdos. El histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN) incluso podría optar por no participar de la contienda. El único dirigente con voluntad de jugar sería Jorge Sobisch, aunque eventualmente debería buscar otro sello partidario para competir.

La decisión del gobernador Rolando Figueroa no solo adelantó la competencia provincial: también abrió un nuevo frente para la reforma política que impulsa la Casa Rosada.

Tampoco creen en el entorno de Figueroa que La Libertad Avanza pueda presentar una amenaza real a su continuidad. La senadora Nadia Márquez mantiene un vínculo directo con el gobernador y, pese a los amagues que puedan llegar desde el universo de Milei, no imaginan que termine enfrentándolo. El mandatario provincial, además, conserva canales de comunicación directos con Santiago Caputo, Luis “Toto” Caputo y Diego Santilli. Una red de interlocutores que le permite negociar con distintas terminales del poder libertario sin quedar atado a ninguna.

Distinto podría ser el escenario en la capital neuquina, que también irá a las urnas el Día de los Enamorados y utilizará el sistema de Boleta Única Electrónica. Allí sí podría jugar La Libertad Avanza, con una apuesta municipal que no necesariamente implique romper los puentes con Figueroa a nivel provincial. Una convivencia pragmática, al menos hasta que las urnas digan lo contrario.

El adelantamiento también tiene una ventaja adicional para el gobernador: una vez superada la elección provincial, quedará con las manos libres para administrar su relación con la Casa Rosada durante el resto del año electoral. Es una lógica que se repetirá entre otros mandatarios que decidan desdoblar los comicios, interesados en preservar sus territorios antes de involucrarse en la batalla presidencial de octubre.

Sin embargo, la jugada neuquina tiene consecuencias que exceden la Patagonia. En el Congreso, algunos sectores dialoguistas comenzaron a utilizar el adelantamiento electoral como argumento para resistir la reforma política. La tesis es sencilla: si el proceso de 2027 ya está en marcha, modificar ahora las condiciones de competencia equivale a cambiar las reglas con el partido empezado.

“Quieren cambiar las reglas en el medio del partido. Si Neuquén vota el 14 de febrero, ya está. Yo no voy a acompañar. Hubiésemos empezado a discutir antes. Yo acompañé la suspensión en 2025, pero ahora sería cambiar las condiciones con el partido empezado”, advirtió a este medio el diputado Oscar Zago, del MID y exjefe de la bancada libertaria.

La objeción introduce un problema adicional para Karina Milei y su estrategia de suspender las primarias. No se trata solamente de reunir los votos necesarios, sino de convencer a los aliados de que todavía existe margen político para modificar las reglas electorales. Figueroa adelantó las elecciones para complicar a sus adversarios provinciales, pero terminó aportando un argumento a quienes buscan frenar la ofensiva legislativa del Gobierno.

Bullrich, entre la vicepresidencia y la espera

Respecto del segundo punto, el principal dilema al que se enfrenta La Libertad Avanza es cómo fijar un máximo de tolerancia a la fricción que provoca la actitud, por momentos beligerante, de Bullrich. “Todo es válido, que se le proponga ser la vice y que haya que cortar de una vez el daño”, expresaron desde el Gobierno. “Sería buena vice y al mismo tiempo no está bien lo que hacen de instalar tanto la autonomía”, agregaron.

En el oficialismo admiten que existe la posibilidad de que esa dinámica “sea una constante”. “Ya no se resuelve hablando, pero tampoco es fácil trazar un límite”, expresaron. Un riesgo para la senadora si los amagues se transforman en rutina: que queden integrados de forma orgánica a la discusión interna del oficialismo y pierdan vigor ante la opinión pública.

El operativo “Bullrich vice”, por otro lado, también muestra la necesidad de Milei de obturar fugas. Ya se mencionó en este espacio: la fórmula con la exministra le aporta seis puntos más que con cualquier otro compañero. Asimismo, en la Rosada intuyen que una aventura presidencialista de Bullrich solo podría tomar cuerpo dentro de LLA, ya que por fuera “mide poco”.

El operativo “Bullrich vice” muestra la necesidad de Milei de obturar fugas. @PatoBullrich

Esta consideración parece válida, pero hay otros condimentos. Mientras Milei sigue a la baja, Bullrich toma impulso hacia arriba. Así lo analizan en su comando. Y la economía, la arena donde el libertario definirá su reelección, tuvo otra semana de malas noticias. Riesgo país por encima de los 800 puntos, con el consecuente impacto sobre las tasas; retroceso del empleo formal durante 15 meses consecutivos; industria textil con una caída del 20%; y una inflación que volvió a superar el umbral del 2%, pese a todas las medidas de enfriamiento de la actividad, ancla cambiaria incluida.

Por ahora, no aparecen señales de una recuperación económica capaz de modificar sustancialmente el humor social. Eso leen en el sector de la senadora, que no obstante estirará su espera lo máximo posible. Tiene margen para seguir desgastando y apostar a que Milei saque la bandera blanca y le ceda su lugar para 2027, aunque sabe que esa opción empieza a alejarse. Si bien la economía no remonta, tampoco se observa un escenario de crisis o derrumbe. Y, en lo político, Karina Milei, jefa del partido, jamás le pondrá la alfombra roja.

En estos días, además, se aceleró el operativo de comunicación para mostrar un rostro no solo más activo, sino también más cálido, de la hermana del Presidente.

Karina gana protagonismo. Pasó por Corrientes para encabezar actividades vinculadas con el Niño, pero también se espera que adquiera mayor centralidad en redes —sí, otra vez las redes— a través de una cuenta de la Secretaría que comanda, administrada por Santiago Oría, el camarógrafo libertario que tomó parte de la comunicación digital y desplazó al sector de Santiago Caputo.

La búsqueda de revertir su imagen negativa responde a una convicción que repiten en el Gobierno: sobre la figura de Karina pesan más prejuicios que verdades. Pero, al mismo tiempo, el operativo encierra un mensaje hacia Bullrich: el poder político no se descentralizará, como pretende la senadora para seguir en el fogón.

¿Qué margen le queda a Patricia Bullrich para decidir? “Hay tiempo, todavía hay tiempo”, es la respuesta. Su edad y los riesgos de otro ostracismo desde una vicepresidencia son algunos de los factores que pesan sobre la decisión.

Por ahora, Milei necesita a Bullrich, Bullrich necesita tiempo y Karina no piensa ceder poder. El problema es que el calendario electoral no espera a ninguno de los tres.