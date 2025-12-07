El beneficio exclusivo de ANSES para jubilados que se suma a sus haberes: no es el bono ni aguinaldo

Descuentos en cadenas de supermercados y promociones bancarias para jubilados y pensionados de ANSES en diciembre.

Los descuentos y reintegros que tiene ANSES para los jubilados y pensionados en diciembre.

La Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) confirmó la continuidad del Programa de Beneficios ANSES que está destinado a jubilados y pensionados. Esta nueva opción de ahorro se suma a las estrategias implementadas por el organismo para reducir el impacto del aumento de precios en el bolsillo de las personas mayores.

Además, varias entidades bancarias se suman para sumar más descuentos y reintegros. Este programa de ANSES apunta a que las principales cadenas de supermercados del país como Carrefour y Jumbo, además de otros comercios adheridos, tengan descuentos o reintegros especiales para los jubilados y pensionados que paguen la tarjeta de débito en la que cobran su prestación.

Los beneficios ANSES otorgan descuentos y reintegros en los supermercados más importantes a lo largo y ancho del país y comercios adheridos que se pueden consultar en la página oficial del ente previsional. Además, a este beneficio también están los de diversas entidades bancarias, entre las que se encuentran Banco Supervielle, Banco Nación y Banco Galicia.

Pagando con la tarjeta de débito o código QR del Banco Supervielle se puede acceder a un 20% de descuento con topes de $25.000 y $15.000 respectivamente. Aunque también existe la posibilidad de un reintegro de $40.000 si se combinan los medios de pago.

Esta promoción aplica para los martes en todos los Jumbo, Disco, Vea y Chango Más . En farmacias hay 50% de descuento los martes con los mismos métodos de pago, con tope de $6.000 o $12.000 si se combinan, también ofrecen hasta 3 cuotas sin interés con la tarjeta de crédito todos los días.

En Banco Nación, los jubilados y pensionados que cobren su jubilación en dicha entidad bancaria podrán disfrutar de un 5% de reintegro adicional pagando con la tarjeta de débito o crédito, con un tope de $20.000 mensuales, aplicable en todos los Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. Además, Nación también deposita todos los días un porcentaje de remuneración (32% de TNA) en el saldo disponible.

Los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en el Banco Galicia, tienen un 25% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito en farmacias y ópticas con un tope de $12.000 y supermercados con un tope de $20.000. En adición a esto, los que tengan una cuenta remunerada FIMA van a recibir rendimientos diarios (33,2% TNA).

Descuentos para jubilados de ANSES en supermercados durante diciembre

Las promociones para los jubilados y pensionados con el Programa de Beneficios ANSES para el último mes del 2025, por fuera de los descuentos y reintegros bancarios: