ANSES depositará $106.904 por única vez en diciembre 2025 únicamente a estas personas

El organismo previsional depositará la Asignación de Pago Único a quienes cumplan con determinados requisitos.

Los que soliciten esta prestación podrán cobrar más de $100.000 en diciembre.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) reafirmó los montos de cada prestación que entran en vigencia en diciembre de 2025, por lo que ya se sabe cuánto cobrarán los que soliciten la Asignación de Pago único por Matrimonio que ofrece el estado.

Las fechas están incluidas en el Calendario de Pagos oficial de ANSES, que se puede encontrar en la página oficial del organismo, o en el portal web. En el caso de la Asignaciones de Pago Único, se paga la primera quincena en del 10 al 12 de diciembre, el la segunda del 22 al 12 de enero del 2026.

Anses-Asignacion-por-Matrimonio.jpg Quiénes pueden acceder a la APU por Matrimonio de ANSES Las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio que otorga ANSES están destinadas a las personas que estén incluidas en alguno de estos grupos:

Trabajadores en Relación de dependencia

Titulares de la prestación por desempleo

Titulares de la Pensión Honorifica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Trabajadores de temporada

Aquellos que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) Cómo tramitar la APU por Matrimonio de ANSES Para solicitar la Asignación de Pago Único por Matrimonio se necesitan que ambos cónyuges presenten el DNI y la partida o acta de matrimonio. El trámite es totalmente gratuito y se lleva a cabo de la siguiente manera:

Asegurate de que tus datos estén actualizados en Mi ANSES: grupo familiar, matrimonio, domicilio y contacto Juntar la documentación requerida para el trámite Ingresá al canal de Atención Virtual con el Cuil y Clave de la Seguridad Social. También se puede hacer de forma presencial en cualquier oficina de ANSES con turno previo. Monto de la APU por Matrimonio de ANSES en diciembre 2025 En diciembre, las asignaciones reciben un 2,3% de aumento en relación a lo establecido al mes pasado. Este incremento se da en el marco de lo que dice el Decreto 274/2024: establece ajustes mensuales que tomen como referencia el último índice de inflación que haya informado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Con este aumento, las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio ascienden a $106.904.

