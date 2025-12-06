Los jubilados de ANSES reciben su depósito de diciembre con aguinaldo incluido: cuándo cobran según el número de DNI + Seguir en









Enterate los valores de haberes para jubilados y pensionados según el calendario de pagos y quienes son beneficiarios del bono previsional.

Los pagos del ANSES comenzarán pasado el feriado del lunes 8 de diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó oficialmente los valores de haberes para los beneficiarios de jubilación y pensión para diciembre. De acuerdo al calendario, las fechas de pago de los montos comenzarán a partir del primer día hábil de la segunda semana de diciembre y se darán en un conjunto de aumentos -del 2,34%- anunciados con anterioridad, además del aguinaldo.

El incremento tomará como referencia el porcentaje de inflación de octubre, ligado directamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), según lo establecido por el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

Monto de las jubilaciones de ANSES en diciembre 2025 La suma de: prestación previsional + bono + aguinaldo quedará en un total de:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $479.055,51

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $427.923,57

Pensión Madre de 7 hijos: $581.319,39. jubilados ANSES.jpg Quiénes acceden al bono de $70.000 Aquellas jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo de $410.879.59 recibirán un bono previsional que les permita alcanzar este monto.

Jubilación Mínima: $410.879,59

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.703,67

Pensión No Contributiva: $308.615,79 Cómo se calcula el aguinaldo Para calcular el valor del aguinaldo, se analiza el haber más alto percibido por cada beneficiario durante el año corriente. Dado el aumento percibido, en este caso coincide con los valores del mes en curso. Por ende, el valor final quedaría así:

Jubilación Mínima: $581.319,39

Jubilación Máxima: $3.440.695,38

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $479.055,51

Pensión No Contributiva: $427.923,57 Cuándo se cobran las jubilaciones de ANSES en diciembre 2025 De acuerdo al calendario de pagos registrado por ANSES y la organización de fechas según el último número del DNI de cada beneficiario, las fechas de cobro serán: Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Temas ANSES

calendario