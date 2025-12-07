SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de diciembre 2025 - 07:15

Todos estos jubilados no recibirán el bono de $70.000 de ANSES en diciembre

En diciembre, los jubilados reciben un 2,3% de aumento y además cobran el aguinaldo. Algunos, también verán depositados los $70.000 del bono.

En diciembre, este grupo de jubilados no recibirá el bono de $70.000.

En diciembre, este grupo de jubilados no recibirá el bono de $70.000.

Los jubilados y pensionados que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) en diciembre reciben un aumento que sigue lo que establece la fórmula de movilidad, el bono de $70.000 y la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC).

El Decreto 274/2024 modificó el anterior esquema de ajustes cuatrimestrales para que la población previsional no se vuelva a quedar por detrás del avance de la inflación registrada mes a mes. Es por eso que los aumentos se definen en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más reciente.

Aumentan las jubilaciones y pensiones de ANSES

En diciembre, las jubilaciones y pensiones aumentan un 2,3% en línea con la inflación registrada durante octubre, según el reporte oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Por lo tanto, los montos para las pensiones y jubilaciones de ANSES son:

  • Jubilación mínima: $340.879,59

  • Jubilación máxima: $2.293.796,92

  • PUAM: $272.703,67

  • PNC por invalidez / vejez: $238.615,71

Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000

El bono adicional de $70.000 está destinado a jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo. El objetivo en diciembre es acercar o llegar al monto de $410.879,59. Esto quiere decir que aquellos que cobren un monto un poco mayor a la mínima, se les otorgará un proporcional para llegar a este monto.

En cuanto a los que perciben el haber máximo, no están contemplados en el beneficio. El objetivo de este bono es, según ANSES, destinar la ayuda a quienes verdaderamente lo necesitan para alivianar el impacto del aumento de precios en el bolsillo de los jubilados y pensionados que cobran la mínima.

Quiénes reciben el aguinaldo y cómo se calcula

El Sueldo Anual Complementario (SAC) también conocido como “aguinaldo”, se paga en dos partes durante el año: la primera es en julio y la segunda en diciembre. Representa el 50% del haber más alto percibido durante el semestre correspondiente. Este pago lo reciben los empleados en relación de dependencia de parte de sus empleadores y los jubilados y pensionados de ANSES.

A continuación, los montos de jubilaciones y pensiones finales para diciembre:

Jubilación mínima

  • Monto mensual: $340.879,59

  • Medio aguinaldo: $170.439,79

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Total final: $581.319,38

PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor)

  • Monto mensual: $272.703,67

  • Medio aguinaldo: $136.351,83

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Total final: $479.055,50

PNC por Invalidez / Vejez (70% de la mínima)

  • Monto mensual: $238.615,71

  • Medio aguinaldo: $119.307,85

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Total final: $427.923,56

Jubilación máxima (no contemplados en el bono)

  • Monto mensual: $2.293.796,92

  • Medio aguinaldo: $1.146.898,46

  • Total a cobrar: $3.440.695,38

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025

ANSES ya oficializó el calendario de pagos para diciembre y estas son las fechas que corresponden a cada grupo de beneficiarios, como siempre ordenando los depósitos según el último número del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación Por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

