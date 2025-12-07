Todos estos jubilados no recibirán el bono de $70.000 de ANSES en diciembre

Los jubilados y pensionados que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) en diciembre reciben un aumento que sigue lo que establece la fórmula de movilidad, el bono de $70.000 y la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC).
En diciembre, los jubilados reciben un 2,3% de aumento y además cobran el aguinaldo. Algunos, también verán depositados los $70.000 del bono.
El Decreto 274/2024 modificó el anterior esquema de ajustes cuatrimestrales para que la población previsional no se vuelva a quedar por detrás del avance de la inflación registrada mes a mes. Es por eso que los aumentos se definen en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más reciente.
Aumentan las jubilaciones y pensiones de ANSES
En diciembre, las jubilaciones y pensiones aumentan un 2,3% en línea con la inflación registrada durante octubre, según el reporte oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Por lo tanto, los montos para las pensiones y jubilaciones de ANSES son:
Jubilación mínima: $340.879,59
Jubilación máxima: $2.293.796,92
PUAM: $272.703,67
PNC por invalidez / vejez: $238.615,71
Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000
El bono adicional de $70.000 está destinado a jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo. El objetivo en diciembre es acercar o llegar al monto de $410.879,59. Esto quiere decir que aquellos que cobren un monto un poco mayor a la mínima, se les otorgará un proporcional para llegar a este monto.
En cuanto a los que perciben el haber máximo, no están contemplados en el beneficio. El objetivo de este bono es, según ANSES, destinar la ayuda a quienes verdaderamente lo necesitan para alivianar el impacto del aumento de precios en el bolsillo de los jubilados y pensionados que cobran la mínima.
Quiénes reciben el aguinaldo y cómo se calcula
El Sueldo Anual Complementario (SAC) también conocido como “aguinaldo”, se paga en dos partes durante el año: la primera es en julio y la segunda en diciembre. Representa el 50% del haber más alto percibido durante el semestre correspondiente. Este pago lo reciben los empleados en relación de dependencia de parte de sus empleadores y los jubilados y pensionados de ANSES.
A continuación, los montos de jubilaciones y pensiones finales para diciembre:
Jubilación mínima
Monto mensual: $340.879,59
Medio aguinaldo: $170.439,79
Bono extraordinario: $70.000
Total final: $581.319,38
PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor)
Monto mensual: $272.703,67
Medio aguinaldo: $136.351,83
Bono extraordinario: $70.000
Total final: $479.055,50
PNC por Invalidez / Vejez (70% de la mínima)
Monto mensual: $238.615,71
Medio aguinaldo: $119.307,85
Bono extraordinario: $70.000
Total final: $427.923,56
Jubilación máxima (no contemplados en el bono)
Monto mensual: $2.293.796,92
Medio aguinaldo: $1.146.898,46
Total a cobrar: $3.440.695,38
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025
ANSES ya oficializó el calendario de pagos para diciembre y estas son las fechas que corresponden a cada grupo de beneficiarios, como siempre ordenando los depósitos según el último número del DNI:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 12 de diciembre
- DNI terminados en 4: 15 de diciembre
- DNI terminados en 5: 16 de diciembre
- DNI terminados en 6: 17 de diciembre
- DNI terminados en 7: 18 de diciembre
- DNI terminados en 8: 19 de diciembre
- DNI terminados en 9: 22 de diciembre
Asignación Por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de diciembre
- DNI terminados en 1: 11 de diciembre
- DNI terminados en 2: 12 de diciembre
- DNI terminados en 3: 15 de diciembre
- DNI terminados en 4: 16 de diciembre
- DNI terminados en 5: 17 de diciembre
- DNI terminados en 6: 18 de diciembre
- DNI terminados en 7: 19 de diciembre
- DNI terminados en 8: 22 de diciembre
- DNI terminados en 9: 23 de diciembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
- Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre
