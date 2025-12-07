Todos estos jubilados no recibirán el bono de $70.000 de ANSES en diciembre + Seguir en









En diciembre, los jubilados reciben un 2,3% de aumento y además cobran el aguinaldo. Algunos, también verán depositados los $70.000 del bono.

En diciembre, este grupo de jubilados no recibirá el bono de $70.000.

Los jubilados y pensionados que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) en diciembre reciben un aumento que sigue lo que establece la fórmula de movilidad, el bono de $70.000 y la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Decreto 274/2024 modificó el anterior esquema de ajustes cuatrimestrales para que la población previsional no se vuelva a quedar por detrás del avance de la inflación registrada mes a mes. Es por eso que los aumentos se definen en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más reciente.

bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp Aumentan las jubilaciones y pensiones de ANSES En diciembre, las jubilaciones y pensiones aumentan un 2,3% en línea con la inflación registrada durante octubre, según el reporte oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Por lo tanto, los montos para las pensiones y jubilaciones de ANSES son:

Jubilación mínima: $340.879,59

Jubilación máxima: $2.293.796,92

PUAM: $272.703,67

PNC por invalidez / vejez: $238.615,71 Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000 El bono adicional de $70.000 está destinado a jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo. El objetivo en diciembre es acercar o llegar al monto de $410.879,59. Esto quiere decir que aquellos que cobren un monto un poco mayor a la mínima, se les otorgará un proporcional para llegar a este monto.

En cuanto a los que perciben el haber máximo, no están contemplados en el beneficio. El objetivo de este bono es, según ANSES, destinar la ayuda a quienes verdaderamente lo necesitan para alivianar el impacto del aumento de precios en el bolsillo de los jubilados y pensionados que cobran la mínima.

Quiénes reciben el aguinaldo y cómo se calcula El Sueldo Anual Complementario (SAC) también conocido como “aguinaldo”, se paga en dos partes durante el año: la primera es en julio y la segunda en diciembre. Representa el 50% del haber más alto percibido durante el semestre correspondiente. Este pago lo reciben los empleados en relación de dependencia de parte de sus empleadores y los jubilados y pensionados de ANSES. A continuación, los montos de jubilaciones y pensiones finales para diciembre: Jubilación mínima Monto mensual: $340.879,59

Medio aguinaldo: $170.439,79

Bono extraordinario: $70.000

Total final: $581.319,38 PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor) Monto mensual: $272.703,67

Medio aguinaldo: $136.351,83

Bono extraordinario: $70.000

Total final: $479.055,50 PNC por Invalidez / Vejez (70% de la mínima) Monto mensual: $238.615,71

Medio aguinaldo: $119.307,85

Bono extraordinario: $70.000

Total final: $427.923,56 Jubilación máxima (no contemplados en el bono) Monto mensual: $2.293.796,92

Medio aguinaldo: $1.146.898,46

Total a cobrar: $3.440.695,38 Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025 ANSES ya oficializó el calendario de pagos para diciembre y estas son las fechas que corresponden a cada grupo de beneficiarios, como siempre ordenando los depósitos según el último número del DNI: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre Asignación Por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

Temas ANSES