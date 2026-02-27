ANSES oficializó el calendario de pagos de marzo 2026: cuándo cobran los jubilados, pensionados y asignaciones

El organismo previsional oficializó las fechas de pago para todas sus prestaciones, que contarán con un aumento del 2,88% durante marzo 2026.

+ Seguir en

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobrarán según la terminación de su DNI:

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cronograma contempla un aumento del 2,88% en los haberes, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero.

Con la actualización aplicada este mes por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) , la jubilación mínima se eleva a $439.600,88 , monto que se compone de un haber base de $369.600,88 más un bono extraordinario de $70.000 . En paralelo, el haber máximo quedó establecido en $2.487.063,30 .

En cuanto a las Pensiones No Contributivas (PNC) , los nuevos valores alcanzan los $328.720,62 , mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $365.680,70 .

También se actualizó la Asignación Universal por Hijo (AUH) , que pasó a $132.814 por hijo . Sin embargo, tras la retención obligatoria del 20% , el pago mensual directo será de $106.251,20 .

Para la AUH por discapacidad, el monto asciende a $432.461, con un pago efectivo de $345.968,80.

Por otro lado, los valores del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) varían según el nivel de ingresos del grupo familiar. En el primer rango de ingresos, la asignación por hijo se fijó en $66.414, mientras que la asignación por hijo con discapacidad alcanza los $216.240.

Además, durante el próximo mes se realizará el pago masivo de la Ayuda Escolar Anual, cuyo monto todavía no fue confirmado. Este beneficio alcanza tanto a estudiantes cubiertos por SUAF como por AUH.

La Asignación por Embarazo también fue actualizada al mismo valor que la AUH, quedando en $132.814. Luego de aplicar la retención del 20%, el pago directo mensual será de $106.251,20.

Junto con esta prestación, en marzo se ajustan las asignaciones familiares de pago único, que pasan a los siguientes montos:

Nacimiento: $77.414

Adopción: $462.845

Matrimonio: $115.913

Por último, la prestación por Fondo de Desempleo equivale al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados. No obstante, la normativa vigente establece topes: el monto no puede ser inferior al 50% ni superior al 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Con la actualización, los nuevos límites quedan fijados en $176.200 como mínimo y $352.400 como máximo. Sin embargo, dado que esta prestación se paga a mes vencido, los valores que efectivamente se liquidarán serán de $173.400 como mínimo y $346.800 como máximo.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobrarán según la terminación de su DNI:

DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo

Jubilaciones que superan el haber mínimo

Quienes cobran montos superiores al mínimo percibirán sus haberes en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)

El pago de las PNC se realizará de acuerdo con este esquema:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Asignación Universal por Hijo y SUAF

El cronograma de cobro de dichas asignaciones es el siguiente:

Lunes 9 de marzo: DNI terminados en 0.

Martes 10 de marzo: DNI terminados en 1.

Miércoles 11 de marzo: DNI terminados en 2.

Jueves 12 de marzo: DNI terminados en 3.

Viernes 13 de marzo: DNI terminados en 4.

Lunes 16 de marzo: DNI terminados en 5.

Martes 17 de marzo: DNI terminados en 6.

Miércoles 18 de marzo: DNI terminados en 7.

Jueves 19 de marzo: DNI terminados en 8.

Viernes 20 de marzo: DNI terminados en 9.

Asignación por Embarazo

Las nuevas fechas de cobro de la asignación por embarazo son:

Martes 10 de marzo: DNI terminados en 0.

Miércoles 11 de marzo: DNI terminados en 1.

Jueves 12 de marzo: DNI terminados en 2.

Viernes 13 de marzo: DNI terminados en 3.

Lunes 16 de marzo: DNI terminados en 4.

Martes 17 de marzo: DNI terminados en 5.

Miércoles 18 de marzo: DNI terminados en 6.

Jueves 19 de marzo: DNI terminados en 7.

Viernes 20 de marzo: DNI terminados en 8.

Miércoles 25 de marzo: DNI terminados en 9.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

En lo que respecta al prenatal, el calendario quedó establecido de la siguiente manera:

Viernes 13 de marzo: DNI terminados en 0 y 1.

Lunes 16 de marzo: DNI terminados en 2 y 3.

Martes 17 de marzo: DNI terminados en 4 y 5.

Miércoles 18 de marzo: DNI terminados en 6 y 7.

Jueves 19 de marzo: DNI terminados en 8 y 9.

La asignación por maternidad se abona el primer día del cronograma, independientemente del DNI.

Asignaciones de pago único de Anses

Las fechas de acreditación son:

Martes 10 de marzo al viernes 10 de abril.

Viernes 20 de marzo al viernes 10 de abril.

Fondo de Desempleo

El cronograma de pagos del fondo de desempleo es el siguiente:

Viernes 20 de marzo: DNI terminados en 0 y 1.

Miércoles 25 de marzo: DNI terminados en 2 y 3.

Jueves 26 de marzo: DNI terminados en 4 y 5.

Viernes 27 de marzo: DNI terminados en 6 y 7.

Lunes 30 de marzo: DNI terminados en 8 y 9.

Liquidaciones en Mi Anses

Desde el lunes 9 de marzo de 2026, los beneficiarios podrán consultar sus liquidaciones en Mi Anses. Para ello, tendrán que identificarse en el sistema usando su CUIL o CUIT y Clave de la Seguridad Social.