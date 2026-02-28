La fecha clave de marzo 2026 que todos los beneficiarios de ANSES tienen que conocer

El organismo previsional dio a conocer la fecha definitiva para el comienzo de los pagos de las distintas prestaciones durante el mes de marzo 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de marzo de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales. El mismo comenzará el lunes 9 de marzo, una fecha que resulta clave para todos los afiliados que esperan a cobrar las prestaciones para organizar sus gastos mensuales.

El cronograma incluye un aumento del 2,88% en los haberes , en línea con la fórmula de movilidad vigente , que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero .

Con la actualización aplicada este mes, la jubilación mínima se eleva a $439.600,88 , monto que surge de un haber base de $369.600,88 más un bono extraordinario de $70.000 . En tanto, el haber máximo quedó fijado en $2.487.063,30 .

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) pasan a $328.720,62 , mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $365.680,70 .

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualizó a $132.814 por hijo . Sin embargo, tras aplicar la retención obligatoria del 20% , el pago mensual directo será de $106.251,20 . En el caso de la AUH por discapacidad , el monto asciende a $432.461 , con un pago efectivo de $345.968,80 .

Respecto al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), los valores varían según los ingresos del grupo familiar. En el primer rango de ingresos, la asignación por hijo quedó establecida en $66.414, mientras que la asignación por hijo con discapacidad alcanza los $216.240. Además, durante el próximo mes se realizará el pago masivo de la Ayuda Escolar Anual, cuyo monto aún no fue confirmado. Este beneficio alcanza tanto a beneficiarios de SUAF como de AUH.

La Asignación por Embarazo también se actualizó al mismo valor que la AUH, quedando en $132.814. Luego de la retención del 20%, el pago directo mensual será de $106.251,20.

En marzo también se ajustan las asignaciones de pago único, con los siguientes montos:

Nacimiento: $77.414

Adopción: $462.845

Matrimonio: $115.913

Por último, la prestación del Fondo de Desempleo continúa con una equivalencia al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados. No obstante, la normativa establece que el monto no puede ser inferior al 50% ni superior al 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Con la actualización, los topes quedan fijados en $176.200 como mínimo y $352.400 como máximo. Sin embargo, dado que esta prestación se paga a mes vencido, los valores que efectivamente se liquidarán serán de $173.400 como mínimo y $346.800 como máximo.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 de marzo

DNI 6: 17 de marzo

DNI 7: 18 de marzo

DNI 8: 19 de marzo

DNI 9: 20 de marzo

Jubilaciones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 23 de marzo

DNI 2 y 3: 25 de marzo

DNI 4 y 5: 26 de marzo

DNI 6 y 7: 27 de marzo

DNI 8 y 9: 30 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 9 de marzo

DNI 2 y 3: 10 de marzo

DNI 4 y 5: 11 de marzo

DNI 6 y 7: 12 de marzo

DNI 8 y 9: 13 de marzo

Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF

DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 de marzo

DNI 6: 17 de marzo

DNI 7: 18 de marzo

DNI 8: 19 de marzo

DNI 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo

DNI 0: 10 de marzo

DNI 1: 11 de marzo

DNI 2: 12 de marzo

DNI 3: 13 de marzo

DNI 4: 16 de marzo

DNI 5: 17 de marzo

DNI 6: 18 de marzo

DNI 7: 19 de marzo

DNI 8: 20 de marzo

DNI 9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI 0 y 1: 13 de marzo

DNI 2 y 3: 16 de marzo

DNI 4 y 5: 17 de marzo

DNI 6 y 7: 18 de marzo

DNI 8 y 9: 19 de marzo

La Asignación por Maternidad se abona el primer día del cronograma, sin importar la terminación del DNI.

Asignaciones de pago único

Del 10 de marzo al 10 de abril

Del 20 de marzo al 10 de abril

Fondo de Desempleo: fechas de cobro

DNI 0 y 1: 20 de marzo

DNI 2 y 3: 25 de marzo

DNI 4 y 5: 26 de marzo

DNI 6 y 7: 27 de marzo

DNI 8 y 9: 30 de marzo

Consulta de liquidaciones en Mi ANSES

Desde el lunes 9 de marzo de 2026, los beneficiarios podrán consultar sus liquidaciones a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL o CUIT y Clave de la Seguridad Social.