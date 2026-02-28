SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
28 de febrero 2026 - 09:30

La fecha clave de marzo 2026 que todos los beneficiarios de ANSES tienen que conocer

El organismo previsional dio a conocer la fecha definitiva para el comienzo de los pagos de las distintas prestaciones durante el mes de marzo 2026.

Desde el lunes 9 de marzo de 2026, los beneficiarios podrán consultar sus liquidaciones a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL o CUIT y Clave de la Seguridad Social.

Desde el lunes 9 de marzo de 2026, los beneficiarios podrán consultar sus liquidaciones a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL o CUIT y Clave de la Seguridad Social.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de marzo de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales. El mismo comenzará el lunes 9 de marzo, una fecha que resulta clave para todos los afiliados que esperan a cobrar las prestaciones para organizar sus gastos mensuales.

El cronograma incluye un aumento del 2,88% en los haberes, en línea con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero.

Informate más
anses-foto.png

Monto de las prestaciones de ANSES en marzo 2026

Con la actualización aplicada este mes, la jubilación mínima se eleva a $439.600,88, monto que surge de un haber base de $369.600,88 más un bono extraordinario de $70.000. En tanto, el haber máximo quedó fijado en $2.487.063,30.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) pasan a $328.720,62, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $365.680,70.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualizó a $132.814 por hijo. Sin embargo, tras aplicar la retención obligatoria del 20%, el pago mensual directo será de $106.251,20. En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $432.461, con un pago efectivo de $345.968,80.

Respecto al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), los valores varían según los ingresos del grupo familiar. En el primer rango de ingresos, la asignación por hijo quedó establecida en $66.414, mientras que la asignación por hijo con discapacidad alcanza los $216.240. Además, durante el próximo mes se realizará el pago masivo de la Ayuda Escolar Anual, cuyo monto aún no fue confirmado. Este beneficio alcanza tanto a beneficiarios de SUAF como de AUH.

La Asignación por Embarazo también se actualizó al mismo valor que la AUH, quedando en $132.814. Luego de la retención del 20%, el pago directo mensual será de $106.251,20.

En marzo también se ajustan las asignaciones de pago único, con los siguientes montos:

  • Nacimiento: $77.414

  • Adopción: $462.845

  • Matrimonio: $115.913

Por último, la prestación del Fondo de Desempleo continúa con una equivalencia al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados. No obstante, la normativa establece que el monto no puede ser inferior al 50% ni superior al 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Con la actualización, los topes quedan fijados en $176.200 como mínimo y $352.400 como máximo. Sin embargo, dado que esta prestación se paga a mes vencido, los valores que efectivamente se liquidarán serán de $173.400 como mínimo y $346.800 como máximo.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI 0: 9 de marzo

  • DNI 1: 10 de marzo

  • DNI 2: 11 de marzo

  • DNI 3: 12 de marzo

  • DNI 4: 13 de marzo

  • DNI 5: 16 de marzo

  • DNI 6: 17 de marzo

  • DNI 7: 18 de marzo

  • DNI 8: 19 de marzo

  • DNI 9: 20 de marzo

Jubilaciones que superan el haber mínimo

  • DNI 0 y 1: 23 de marzo

  • DNI 2 y 3: 25 de marzo

  • DNI 4 y 5: 26 de marzo

  • DNI 6 y 7: 27 de marzo

  • DNI 8 y 9: 30 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI 0 y 1: 9 de marzo

  • DNI 2 y 3: 10 de marzo

  • DNI 4 y 5: 11 de marzo

  • DNI 6 y 7: 12 de marzo

  • DNI 8 y 9: 13 de marzo

Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF

  • DNI 0: 9 de marzo

  • DNI 1: 10 de marzo

  • DNI 2: 11 de marzo

  • DNI 3: 12 de marzo

  • DNI 4: 13 de marzo

  • DNI 5: 16 de marzo

  • DNI 6: 17 de marzo

  • DNI 7: 18 de marzo

  • DNI 8: 19 de marzo

  • DNI 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo

  • DNI 0: 10 de marzo

  • DNI 1: 11 de marzo

  • DNI 2: 12 de marzo

  • DNI 3: 13 de marzo

  • DNI 4: 16 de marzo

  • DNI 5: 17 de marzo

  • DNI 6: 18 de marzo

  • DNI 7: 19 de marzo

  • DNI 8: 20 de marzo

  • DNI 9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI 0 y 1: 13 de marzo

  • DNI 2 y 3: 16 de marzo

  • DNI 4 y 5: 17 de marzo

  • DNI 6 y 7: 18 de marzo

  • DNI 8 y 9: 19 de marzo

La Asignación por Maternidad se abona el primer día del cronograma, sin importar la terminación del DNI.

Asignaciones de pago único

  • Del 10 de marzo al 10 de abril

  • Del 20 de marzo al 10 de abril

Fondo de Desempleo: fechas de cobro

  • DNI 0 y 1: 20 de marzo

  • DNI 2 y 3: 25 de marzo

  • DNI 4 y 5: 26 de marzo

  • DNI 6 y 7: 27 de marzo

  • DNI 8 y 9: 30 de marzo

Consulta de liquidaciones en Mi ANSES

Desde el lunes 9 de marzo de 2026, los beneficiarios podrán consultar sus liquidaciones a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL o CUIT y Clave de la Seguridad Social.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias