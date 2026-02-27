Ayuda Escolar Anual de ANSES 2026: los nuevos topes de ingresos para acceder al beneficio

Enterate quiénes pueden acceder al beneficio, cuánto se paga y qué requisitos hay que cumplir.

La Ayuda Escolar Anual se paga en un depósito único una vez al año.

La Ayuda Escolar Anual es un beneficio de ANSES destinado a acompañar a las familias con hijos en edad escolar en el inicio de cada ciclo lectivo. Se trata de un pago único por año que se acredita directamente en la cuenta donde se cobran las prestaciones mensuales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

En 2026, el beneficio mantiene la importancia de años anteriores como apoyo económico para la compra de útiles, materiales y otros gastos vinculados al comienzo del año escolar.

El beneficio está dirigido a familias que tengan hijos en edad escolar (nivel inicial, primario o secundario) y que reciban asignaciones a través del sistema de seguridad social, tales como la Asignación Universal por Hijo o asignaciones familiares tradicionales.

Para poder ser beneficiario en 2026 , se debe cumplir con los siguientes criterios básicos:

En casos de hijos o hijas con discapacidad, no se aplican límites de edad ni de ingresos para acceder al beneficio, siempre que se cuente con la escolaridad acreditada.

Es obligatorio que el adulto responsable presente el certificado escolar que acredite la asistencia regular del menor, antes del 31 de diciembre de 2025, a través de Mi ANSES.

El grupo familiar no puede superar ciertos topes de ingresos establecidos por ANSES (ver sección más abajo).

Tener hijos en edad escolar que asistan regularmente a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial.

Monto de la Ayuda Escolar Anual

La Ayuda Escolar Anual para 2026 fue confirmada con un monto de $85.000 por cada hijo o hija que cumpla con todos los requisitos necesarios. Este pago se realiza una sola vez al año, generalmente en marzo, cercano al inicio del ciclo lectivo.

El beneficio se acredita en la misma cuenta bancaria donde el titular recibe sus asignaciones habituales. Por ejemplo:

Una familia con 1 hijo recibirá $85.000.

Con 2 hijos que cumplan los requisitos se acreditarán $170.000.

Con 3 hijos se acreditan $255.000, siempre que no se supere el límite de ingresos.

Requisitos y topes de ingresos

Además de considerar la escolaridad y la edad del menor, ANSES aplica criterios de ingresos familiares para determinar quiénes pueden acceder al pago de la Ayuda Escolar Anual este año.

Según la actualización correspondiente a febrero de 2026, los topes máximos de ingresos son:

Ingreso bruto mensual del grupo familiar: hasta $5.292.758 brutos.

Ingreso bruto por integrante: hasta $2.646.379 brutos.

Estos límites se determinan mediante cruces automáticos de datos salariales y registros laborales, por lo que es importante que la información esté correctamente actualizada en el sistema.