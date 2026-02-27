El martes 31 de marzo de 2026 vence un importante trámite de ANSES que habilita el pago de un porcentaje retenido

La gestión permite cobrar el saldo acumulado del plan por hijo y acceder a la ayuda escolar anual.

En marzo se tiene que presentar la libreta AUH para acceder al monto retenido durante 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que hay tiempo hasta fines de marzo para cumplir con una gestión fundamental destinada a familias con chicos a cargo . Quienes no completen este requisito podrían perder el acceso a un monto que se retiene todos los meses.

La presentación corresponde al año anterior y habilita el cobro del dinero acumulado, que no se abona junto con la cuota mensual. El trámite se puede hacer desde la página web oficial del organismo o de manera presencial.

La gestión se realiza a través de la plataforma mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del menú "Hijos" figura la opción para consultar el estado de la Libreta AUH.

El sistema permite revisar si están cargados los datos de escolaridad, controles médicos y vacunas. Si falta completar algún campo, se puede generar el formulario oficial desde la misma página. Ese documento es el único válido para la carga online.

Después se debe imprimir en una sola hoja y llevarlo a la escuela o al centro de salud para que lo firmen. Una vez completo, hay que sacarle una foto clara , en formato JPG y con un peso menor a 3 MB. La imagen se sube nuevamente a la plataforma para finalizar el envío.

El proceso concluye cuando el titular recibe un correo de confirmación. También existe la posibilidad de presentar la documentación en oficinas del organismo, sin turno previo, o en operativos territoriales.

Cuánto cobro si presento la Libreta AUH

Cada mes se paga el 80% del haber y el 20% restante queda retenido hasta que se acredita la Libreta. Quienes percibieron la asignación entre marzo de 2025 y febrero de 2026 durante todo el período podrán cobrar el total acumulado.

El complemento anual alcanza los $188.069,40 por hijo. A eso se le suma el valor mensual actualizado y, en caso de corresponder, la prestación alimentaria. Por ejemplo, una familia con un hijo recibe $106.251,20 en concepto del 80% mensual, más $52.250 de la Tarjeta Alimentar y el monto retenido del año anterior.

El depósito del complemento se acredita 60 días después de la presentación.

Monto de la AUH de ANSES en marzo 2026

En marzo de 2026 la AUH queda en $132.814 tras un ajuste del 2,88%. De ese total, se pagan $106.251,20 y se retienen $26.562,80 hasta la entrega de la Libreta. Para hijos con discapacidad, el valor alcanza los $432.461.

El plazo actual corresponde a la Libreta 2025 y vence el 31 de marzo de 2026, según la Resolución 382/2025.