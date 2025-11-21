Cómo solicitar la PUAM de ANSES desde la web en noviembre y sin moverte de tu casa + Seguir en









Es necesario tener a mano el Cuil y la Clave de la Seguridad Social activa, además de revisar los datos personales, familiares y de contacto.

El paso a paso para solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Depositphotos

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ofrece una prestación para personas mayores de 65 años que no tengan una jubilación tradicional. Se trata de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y garantiza una cobertura previsional.

Por otro lado, el monto que se deposita representa el 80% de una jubilación mínima, y es una de las prestaciones que recibe actualizaciones mensuales para que los titulares de la misma no pierdan poder adquisitivo. El Decreto de Movilidad acuerda que las asignaciones, pensiones y jubilaciones recibirán incrementos que se ajusten al último dato inflacionario.

bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp Quiénes pueden acceder a la PUAM de ANSES A la Pensión Universal para el Adulto Mayor pueden acceder personas mayores de 65 años que no cobren una jubilación, ni sean beneficiarios de otra pensión. Entre los principales requisitos, se solicita a la persona:

Ser argentino , argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país, o extranjero con una residencia mínima de 20 años (de los cuales 10 años deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la prestación).

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales ni la Prestación por Desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión, tenés que renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión (se entiende que no se cumple con este requisito si te ausentás del territorio argentino por más de 90 días corridos). Paso a paso: cómo tramitar la PUAM desde Mi ANSES Para poder gestionar la solicitud de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, hay que seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la pagina o a la aplicación de Mi ANSES. Verificar que los Datos de Contacto y Domicilio estén actualizados. Seleccionar Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor Y seguir los pasos que te indique el sistema. Al finalizar el trámite, el sistema te mostrará un mensaje en pantalla que confirme el éxito de la solicitud. Se puede realizar el seguimiento desde la misma página, en la sección Información Personal > Consulta de Expediente.

Monto de la PUAM en noviembre 2025 Las jubilaciones y pensiones reciben un 2,1% de aumento en noviembre de 2025. Por lo tanto, los titulares de la PUAM recibirán $266.442,16 más el pago del refuerzo económico de $70.000, lo que deriva en un total a cobrar de $336.442,16. El aumento se alinea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esta medida busca que tanto jubilados como pensionados no pierdan su capacidad adquisitiva frente al aumento de precios.

