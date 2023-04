El boom de los autos eléctricos: cómo cambiarán la vida cotidiana

Roberto Stazzoni, responsable de Electromovilidad en ABB, habló con Télam y explicó los beneficios que aportarán los autos eléctricos: "El vehículo eléctrico tiene un tratamiento muy parecido al de un celular o una computadora personal. Se carga a la noche en casa cuando no se usa y, cuando hay que recorrer distancias mayores que exceden la autonomía de la batería, ahí sí es la ocasión en la que se necesita un cargador rápido en el camino".

"El 80% de las cargas se hace en casa, a baja potencia, mientras el auto no está siendo utilizado, o en el estacionamiento del edificio o del trabajo, en momentos en los que el vehículo no se usa, con una potencia baja, en sintonía con la necesidad de no sobrecargar las redes", agregó en relación a la batería.